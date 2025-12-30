Le PM préside la première réunion sur la gestion macroéconomique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage gouvernemental pour la gestion et l’administration macroéconomiques, a présidé la première réunion de ce comité, le 29 décembre à Hanoï.



Lors de cette réunion, le comité de pilotage a estimé que la période 2021-2025 serait confrontée à davantage de difficultés et de défis que d’opportunités et de conditions favorables. L’année 2025, en particulier, a été qualifiée d’exceptionnellement difficile, marquée par de fortes fluctuations de l’économie mondiale, une escalade des conflits géopolitiques et des perturbations des chaînes d’approvisionnement dans de nombreuses régions.

Ces « vents contraires » externes ont exercé des répercussions directes, multidimensionnelles et intenses sur l’économie vietnamienne, fortement ouverte. Par ailleurs, le pays a été frappé par des catastrophes naturelles successives et de graves inondations.



Néanmoins, la situation socio-économique, cette année comme tout au long de la période, a continué d’afficher des progrès positifs. En 2025, le Vietnam a maintenu la stabilité macroéconomique, maîtrisé l'inflation et enregistré une croissance du PIB estimée à environ 8 %. Les principaux équilibres économiques ont été préservés et sont restés excédentaires, tandis que les dettes publiques, gouvernementales et extérieures ont été gérées de manière responsable et dans les limites autorisées. Le nombre d'entreprises a atteint un niveau record, avec près de 300 000 nouvelles entreprises créées ou réactivées.

Lors de la réunion. Photo / VNA





Les recettes budgétaires de l'État ont largement dépassé les prévisions, progressant de près de 33 %, grâce à une structure de recettes durable reposant essentiellement sur la fiscalité, malgré des réductions d'impôts, de taxes et de redevances totalisant près de 242 000 milliards de dongs (9,2 milliards de dollars). Ces mesures ont été mises en œuvre dans un contexte de catastrophes naturelles et d'inondations historiques ayant causé d'importants dégâts. Les politiques de protection sociale ont été appliquées efficacement, tandis que les capacités de défense et de sécurité nationales ont continué d'être renforcées.



Approuvant ces constats, le Premier ministre a souligné qu'en 2026, dans l'objectif d'une croissance à deux chiffres, la priorité devait continuer d'être accordée au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation, à la promotion de la croissance et à la préservation des principaux équilibres économiques. Les dettes publiques, étatiques et extérieures doivent être maîtrisées conformément aux résolutions de l'Assemblée nationale, tandis que la croissance doit être rapide mais durable.



Sur cette base, le chef du gouvernement a appelé à une gestion proactive, flexible, appropriée et efficace de la politique monétaire et a ordonné la création et le fonctionnement rapides d'une bourse nationale de l'or.



Il a chargé le ministère de la Construction de promouvoir le développement d'un marché immobilier sain, transparent et ouvert, d'accélérer la construction de logements sociaux et de mettre en place d'urgence un centre d'État pour le commerce des droits fonciers et immobiliers. La Banque d'État du Vietnam a été chargée de mettre en œuvre efficacement un dispositif de crédit destiné à faciliter l'accès à la propriété pour les personnes de moins de 35 ans. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a été invité à intensifier la production agricole et les activités commerciales afin de garantir l'approvisionnement alimentaire, et à soumettre les décrets relatifs au foncier pour promulgation avant le 31 décembre.



Parallèlement, le ministère de l'Industrie et du Commerce a reçu pour instruction de dynamiser les exportations, de consolider les marchés traditionnels et de conquérir de nouveaux marchés, tout en accélérant les négociations et la signature d'accords de libre-échange avec des partenaires tels que le Marché commun du Sud (Mercosur), le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Pakistan. Le ministère des Finances a été chargé de mettre en service d'urgence un guichet unique national pour les investissements, relié aux collectivités locales, afin de créer les conditions les plus favorables pour attirer les investissements directs étrangers (IDE). - VNA/VI