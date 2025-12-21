Le PM préside la conférence annonçant la création du Centre financier international au Vietnam

Le matin du 21 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la conférence annonçant la création du Centre financier international au Vietnam. S’exprimant à cette occasion, il a indiqué que cet événement marquait l’ouverture par le Vietnam de la porte de l’intégration à la technologie financière et de la transition vers une économie verte.



La conférence revêtait une importance particulière, marquant une nouvelle étape dans la stratégie nationale de développement économique et financier, et illustrant la ferme détermination du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens à approfondir l’intégration à l’économie mondiale.



Lors de la conférence, ont été annoncées les décisions du Premier ministre portant création du Centre financier international et lancement de son Conseil de direction, ainsi que les décisions relatives à la nomination des dirigeants des organes de gestion du Centre à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang.



Les participants ont également pris connaissance des décrets gouvernementaux guidant la mise en œuvre de la Résolution n° 222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale sur le Centre financier international, définissant les mécanismes et politiques applicables au Centre financier international à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang.



Les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et de Da Nang ont affirmé que les deux localités déployaient activement des plans de construction et de fonctionnement du Centre financier international, avec la détermination de faire du Vietnam une destination financière crédible et attractive dans la région et dans le monde.



Des représentants d’entreprises et d’investisseurs financiers nationaux et internationaux ont salué la création du Centre financier international et se sont engagés à connecter les flux de capitaux internationaux au Vietnam, à promouvoir la transformation numérique ainsi que la finance verte et inclusive.

La conférence a marqué une nouvelle étape dans la stratégie nationale de développement économique et financier. Photo: VNA



Dans son allocution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’annonce de la création du Centre financier international constituait un tournant majeur dans le processus d’intégration et de développement du pays après près de 40 ans de Renouveau, résultant d’une préparation rigoureuse et de la concrétisation des orientations du Parti, de l’État et des résolutions de l’Assemblée nationale et du gouvernement.



Il a affirmé que la création du Centre financier international répondait à une exigence objective issue de la pratique du développement, constituant un choix stratégique afin de saisir les opportunités de la restructuration des flux de capitaux mondiaux et de concrétiser l’aspiration du Vietnam à se développer dans l’ère du progrès national.



Selon le Premier ministre, le Centre contribuera à renforcer la position nationale, à former un canal de mobilisation de capitaux à grande échelle et à faible coût pour le développement des infrastructures stratégiques, tout en servant de « tremplin » permettant aux entreprises vietnamiennes d’accéder aux normes de gouvernance avancées.



Afin d’assurer un fonctionnement efficace du Centre financier international, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre de manière coordonnée les missions et solutions définies, de renouveler la pensée de gestion dans un esprit de facilitation et de service, et de traiter les problèmes rencontrés par les investisseurs selon des mécanismes spécifiques.



Il a appelé la communauté des entreprises et des investisseurs vietnamiens à développer leurs réalisations, les partenaires et les investisseurs internationaux à accompagner le gouvernement vietnamien, en investissant durablement au Vietnam avec des capitaux, des technologies, des compétences de gestion et des ressources humaines de haute qualité.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait d’accompagner les partenaires, d’améliorer le climat des affaires et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, dans un esprit de « bénéfices harmonisés et risques partagés ».



Il s’est déclaré convaincu qu’avec la mobilisation de l’ensemble du système politique, la participation active de la communauté des entreprises et le soutien des amis internationaux, le Vietnam construirait avec succès son Centre financier international, contribuant à faire entrer le pays dans une nouvelle ère de richesse, de civilisation, de prospérité, de bonheur et de fermes avancées vers le socialisme.-VNA/VI