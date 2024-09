Le PM présente des pistes pour promouvoir la transformation industrielle

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au micro) lors du dialogue politique tenu le 25 septembre dans le cadre du 5e Forum écononomique de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé lors d’un dialogue politique, mercredi 25 septembre à Hô Chi Minh-Ville des pistes pour promouvoir la transformation industrielle, un nouveau moteur du développement durable de la mégapole du Sud.

La transformation industrielle est une exigence objective, un choix stratégique, une priorité absolue, a-t-il déclaré devant les experts et les responsables d’entreprises et d’organisations vietnamiennes et étrangères présents lors de l’événement tenu dans le cadre du 5e Forum écononomique de Hô Chi Minh-Ville.

En mettant en oeuvre le mécanisme: le Parti dirige, l’État gère, le peuple est le sujet créateur, et a des options et des lignes politiques sur la transformation économique, dont la résolution du 13e Congrès national du Parti et la résolution n°29-NQ/TW de 2022 sur la poursuite de l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation du pays d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045, a-t-il indiqué.

Le gouvernement doit bien saisir la situation, analyser et proposer des solutions pour promouvoir les potentialités distinctes, les opportunités exceptionnelles, les avantages compétitifs et se référer à l’expérience internationale de manière conforme aux conditions vietnamiennes et aux tendances mondiales, a-t-il poursuivi.

Il se concentre sur la construction et le perfectionnement des institutions ; l’élaboration des mécanismes et des politiques pour mobiliser des ressources pour développer les infrastructures, notamment numériques, de transport, climatiques, sociales ; l’amélioration des capacités de gouvernance ; la formation des ressources humaines; la mobilisation des aides des amis internationaux, a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que si le pays veut développer la science et la technologie, il faut d’abord développer l’éducation et la formation, en particulier la formation aux sciences fondamentales. Par conséquent, le Parti considère l’éducation et la formation comme la première politique nationale et promeut la réforme fondamentale et intégrale de l’éducation et de la formation.

Selon le dirigeant, en tant que l’un des pays les plus touchés par le changement climatique, le Vietnam met tout en œuvre pour répondre au changement climatique et promouvoir l’économie verte, l’économie circulaire. Cependant, le pays ne sacrifie pas l’équité, le progrès social et l’environnement sur l’autel de la simple croissance économique.

Comme le changement climatique est un problème mondial, une approche globale est nécessaire. Comme ce problème touche tout le monde, une approche inclusive est nécessaire, a-t-il souligné.

Il a également fait savoir que l’autorité centrale travaille à l’élaboration des politiques, des mécanismes, des réglementations, des programmes et plans ; à la formation des ressources humaines, à l’amélioration des capacités de gestion et à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la COP26.

Le Vietnam s’efforce de perfectionner ses institutions, de réduire les procédures administratives, de renforcer la décentralisation des pouvoirs, de promouvoir le développement des infrastructures, notamment de transport, numériques et sociales afin de réduire les coûts logistiques et les coûts de conformité pour les entreprises ; de fournir des ressources humaines de haute qualité, en particulier celles pour les secteurs émergents, a-t-il dit, affirmant que le Vietnam protège toujours les droits et intérêts légaux et légitimes des entreprises.

Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam définit les ressources internes comme étant fondamentales, stratégiques, à long terme et décisives ; les ressources externes, y compris les investissements directs étrangers, comme étant importantes et révolutionnaires.

Le PIB du Vietnam a atteint environ 433 milliards de dollars en 2023, se classant au 34e rang mondial dans le groupe des 20 premières économies en termes de commerce international, avec un revenu moyen par habitant d’environ 100 dollars en 1990 à 430 dollars à présent.

La macroéconomie est stable, les grands équilibres sont garantis. La sécurité sociale et la vie de la population se sont améliorées ; la stabilité politique et sociale; l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale sont préservées ; la défense et la sécurité nationale se sont renforcées ; les affaires étrangères et l’intégration internationale en étant le point culminant.

À ces réalisations commune, Hô Chi Minh-Ville a apporté une contribution importante, même dans les moments difficiles dus à la pandémie de Covid-19, s’est-il félicité, mettant en avant la position et le rôle de la ville pour le pays en tant que pôle de croissance et pionnier à plusieurs égards.

Le chef du gouvernement a exhorté Hô Chi Minh-Ville à assurer «des infrastructures fluides, des institutions ouvertes, une gouvernance intelligente » pour le développement des entreprises, à considérer leur prospérité comme celle de la ville et de l’ensemble du pays. – VNA/VI