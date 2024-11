Le PM Pham Minh Chinh visite le site à la mémoire du président Ho Chi Minh à Kunming

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son entourage ont offert des fleurs en hommage au président Ho Chi Minh sur un site commémoratif dédié au défunt dirigeant vietnamien dans la ville de Kunming. Photo : VNA:

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son entourage ont offert des fleurs en hommage au président Ho Chi Minh sur un site commémoratif dédié au défunt dirigeant vietnamien dans la ville de Kunming, province du Yunnan, le 5 novembre, dans le cadre de leur visite de travail en cours pour assister au 8e Sommet de la sous-région du Grand Mékong (GMS) et organiser des activités bilatérales en Chine.



Le site mémoriel, situé au n° 89-91 de la rue Hua Shan Nan à Kunming, était l'endroit où Nguyen Ai Quoc, qui devint plus tard le Président Ho Chi Minh, a vécu et travaillé de février à octobre 1940. Au cours de cette période, il a rencontré plusieurs révolutionnaires vietnamiens, dont Pham Van Dong et Vo Nguyen Giap, pour discuter d'événements importants de la révolution vietnamienne.



De nombreux objets, photos et documents liés au séjour du président Ho Chi Minh dans la ville y sont exposés.



La maison a été classé comme site culturel protégé au niveau municipal en 2011 et au niveau provincial en 2019.



Afin de continuer à préserver et à promouvoir l'amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam, et de renforcer les échanges culturels et interpersonnels entre les deux pays, ce site a été rénové en 2022.



Dans le livre d'or, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inscrit que le site illustre la tradition de solidarité et les liens étroits entre les mouvements révolutionnaires des deux partis et des deux pays.



Le gouvernement vietnamien remercie sincèrement l'organisation du Parti, les autorités et le peuple de la province du Yunnan pour la préservation du site, aux relations traditionnelles entre le Vietnam et la Chine, contribuant ainsi à renforcer l'amitié « à la fois camarades et frères » entre les deux nations.- VNA/VI