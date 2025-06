Le PM Pham Minh Chinh visite le musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Dans le cadre de son séjour en France, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a visité le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’un des musées les plus modernes et les plus réputés de Paris.



Au cours de sa visite, le chef du gouvernement vietnamien a parcouru les salles présentant des objets du Vietnam et des pièces témoignant des liens historiques entre les deux pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré impressionné par la richesse et la diversité des collections, qui reflètent les caractéristiques culturelles de grandes civilisations du monde.



Il a particulièrement apprécié que le musée abrite de nombreux objets témoignant de la richesse culturelle et de l’identité particulière du Vietnam, ainsi que des relations historiques entre les deux pays.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son épouse visitant le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à Paris, le 11 juin. Photo : VNA

Soulignant que la culture est une force endogène qui inspire et motive les générations et contribue à la construction, à la défense et au développement durable du pays, il a également affirmé qu’elle constitue un lien de couleur et de son qui nourrit l’amitié entre le Vietnam et la France et leurs peuples.



Le musée est spécialisé dans l’exposition d’œuvres d’art et de cultures autochtones de continents tels que l’Afrique, l’Asie, les Amériques et l’Océanie. Avec environ 9.500 pièces exposées, le Vietnam est l’un des pays d’Asie du Sud-Est où la présence artistique et culturelle est la plus importante.



Le musée a été construit sur une idée de l’ancien président français Jacques Chirac et conçu par l’architecte français Jean Nouvel. Il a été officiellement inauguré en 2006, pour un coût total de construction d’environ 233 millions d’euros.



Le musée abrite actuellement plus d’un million d’objets, dont environ 3.500 sont exposés en permanence, en plus d’environ 500 pièces qui changent chaque année. La collection permanente comprend des objets ethnographiques, des photographies, des documents, des instruments de musique, des textiles traditionnels, des sculptures, des masques et d’autres produits culturels caractéristiques. – VNA/VI