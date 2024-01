Le PM Pham Minh Chinh visite l'Institut national de recherche et de développement en informatique en Roumanie

Dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité, dans la matinée du 21 janvier (heure locale), l'Institut national de recherche et de développement en informatique roumain.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le directeur de l'Institut national de recherche et de développement en informatique roumain (ICI), Adrian Victor Vevera. Photo: VNA

Le directeur de l'Institut national de recherche et de développement en informatique roumain (ICI), Adrian Victor Vevera, l'a informé que l'ICI était un institut de recherche stratégique de premier plan en Roumanie avec une histoire de plus de 50 ans dans le développement des ressources humaines dans le domaine des technologies de l'information. Il a également affirmé que l’ICI était prêt à travailler avec le Vietnam.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que dans les temps à venir, le Vietnam et la Roumanie devraient renforcer et promouvoir leur coopération dans tous les domaines, y compris les sciences et technologies. Il a proposé à l’ICI de faire du Vietnam un partenaire prioritaire dans le processus d'élargissement de sa coopération internationale. Il a en outre suggéré aux deux parties d'échanger des délégations de travail pour développer conjointement des plans et des programmes de coopération, et demandé que l’ICI aide le Vietnam à former des ressources humaines de haute qualité dans ce domaine.

Le Premier ministre a encouragé les experts vietnamiens et roumains à rechercher et développer conjointement des projets de coopération, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de la cybersécurité et des applications des technologies de l'information dans divers domaines de la société.

Le Premier ministre s’est déclaré convaincu que la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information créerait de nouvelles opportunités de promouvoir les relations entre les deux pays.

A cette occasion, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, l'ICI et l’Institut national vietnamien des technologies numériques et de transition numérique se sont échangé un protocole d'accord de coopération.-VNA/VI