Le PM Pham Minh Chinh travaille dans la province de Bên Tre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dans la province de Bên Tre, dans le delta du Mékong, pour assister au 110e anniversaire de la naissance de Huynh Tân Phat, ancien président du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, ancien vice-Premier ministre et ancien vice-président du Conseil d’Etat de la République socialiste du Vietnam, ancien président du Présidium du Comité central du Front de la Patrie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie du 110e anniversaire de la naissance de Huynh Tân Phat, ancien président du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, ancien vice-Premier ministre et ancien vice-président du Conseil d’Etat de la République socialiste du Vietnam, ancien président du Présidium du Comité central du Front de la Patrie. Photo: VNA

Dans le cadre de la visite, le 15 février, le chef du gouvernement a visité et remis des cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux enfants handicapés à Bên Tre, et a inspecté certains grands projets d’infrastructure dans la localité.

En visitant les enfants de l’Ecole pour enfants handicapés de Bên Tre dans la commune de Son Dông de la ville de Bên Tre, le dirigeant a encouragé les enfants à travailler dur pour apprendre et s’entraîner, surmonter les adversités du moment et s’intégrer dans la société.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec les élèves de l’Ecole pour enfants handicapés de Bên Tre. Photo: VNA

Il a salué les efforts déployés par les responsables et les enseignants des écoles pour prendre soin des enfants, et a demandé aux responsables de Bên Tre d’accorder une plus grande attention à l’amélioration de la qualité des enseignants et des responsables de la gestion de l’éducation dans les temps à venir, et de soutenir les établissements d’enseignement spécialisé.

Le même jour, il a rendu visite et a remis des cadeaux à Lê Thi Khanh, une mère héroïne et invalide de guerre, âgée de 89 ans, dans le bourg de Châu Thành du district de Châu Thanh. Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple se souviennent toujours des contributions et des sacrifices des familles pour l’indépendance et la liberté nationales et travaillent dur pour prendre soin d’eux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec la mère héroïne Lê Thi Khanh. Photo: VNA Le 15 février également, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté la construction du pont Rach Miêu 2, qui enjambe le fleuve Tiên, reliant les provinces de Bên Tre et Tiên Giang. Le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le chantier de construction du pont Rach Miêu 2. Photo: VNA

Avec un investissement total de plus de 5.175 milliards de dôngs (218,88 millions de dollars) utilisant le budget central, le projet a débuté en mars 2022 et devrait s’achever au début de 2026.

En ce qui concerne les travaux de déblaiement, le chef du gouvernement a demandé à l’administration locale de traiter rapidement les travaux de réinstallation et d’indemnisation pour stabiliser la vie des personnes expropriées sur la base d’un équilibre des intérêts entre l’État, la population et les entreprises.

Il a également effectué un tour en hélicoptère pour examiner le projet de route côtière qui relie Bên Tre, Tiên Giang et Trà Vinh sur environ 53 km. Ce projet a un investissement total d’environ 28.500 milliards de dôngs (1,2 milliard de dollars), divisé en deux phases.

Dans la première phase de 2021 à 2025, l’investissement est supérieur à 13.000 milliards de dôngs. Actuellement, les procédures de conception et d’arpentage du projet sont en cours.