Le PM Pham Minh Chinh travaille avec le Réseau d'innovation vietnamien en Europe

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des membres du Réseau d'innovation vietnamien en Europe. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec le Réseau d'innovation vietnamien en Europe et des experts vietnamiens à Prague le 19 janvier (heure locale) dans le cadre de sa visite officielle en République tchèque.



Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a annoncé que jusqu'à présent, 10 Réseaux d'innovation vietnamiens ont été formés dans des pays et régions développés en termes de science, de technologie et d'innovation, avec environ 2 000 membres.

Lors de cette rencontre, les délégués, les experts vietnamiens et les hommes d'affaires en Europe ont partagé leurs expériences et formulé des recommandations pour que le Vietnam développe des domaines clés tels que l’intelligence artificielle (IA) et la technologie numérique entre la France et le Vietnam ; les tendances de développement de la science médicale dans le monde ; des projets de coopération médicale, de développement des ressources humaines dans le domaine des semi-conducteurs et de la technologie médicale entre l'Allemagne et le Vietnam ; la coopération médicale et les échanges d'experts entre la République tchèque et le Vietnam...

Ils ont proposé de créer une agence spécialisée pour l'innovation, de renforcer les échanges universitaires nationaux et étrangers et de former des pôles d'innovation et d'attraction des ressources.

Prenant la parole, le Premier ministre Chinh a exprimé son plaisir d'écouter les opinions et suggestions de la communauté des experts, des intellectuels et des membres du réseau.

Il a hautement apprécié les efforts du ministère du Plan et de l’Investissement dans la formation et le développement des réseaux d’innovation vietnamiens ces derniers temps ainsi que les contributions actives des membres du réseau et des experts vietnamiens en Europe. Il a recommandé aux membres du réseau de continuer à promouvoir la connexion avec le Centre national d’innovation ; d’apporter des avis et de participer à l’élaboration des lignes directrices, des institutions, des mécanismes et des politiques ; d’attirer et de mobiliser un maximum de ressources ; de promouvoir la recherche et le transfert de technologie et d’intensifier la formation des ressources humaines et l’amélioration des capacités de gestion.



Le chef du gouvernement leur a également demandé de contribuer à l’objectif prioritaire actuel comme la croissance économique, en renouvelant les moteurs de croissance traditionnels tels que l’investissement, l’exportation, la consommation et en promouvant de nouveaux moteurs de croissance comme l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie créative, l’économie de la connaissance, l’économie du partage, les industries émergentes telles que les puces semi-conductrices, l’intelligence artificielle, le cloud computing, l’Internet des objets.



En ce qui concerne les propositions des délégués, le dirigeant vietnamien a déclaré qu’il étudierait et rendrait compte aux autorités compétentes sur le modèle d’une agence spécialisée pour l’innovation ; continuerait d’améliorer les mécanismes, les politiques et les institutions spécifiques pour promouvoir l’innovation, d’attirer les talents, de soutenir les projets et les sujets de recherche. - VNA/VI