Le PM Pham Minh Chinh termine son voyage de travail au Brésil et sa visite officielle en République dominicaine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au centre) et son épouse sont accueillis par le vice-président du bureau du gouvernement Nguyen Sy Hiep à l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam sont rentrés à Hanoï au petit matin du 23 novembre, concluant avec succès leur voyage de travail et leur participation au sommet du G20, ainsi que leur visite officielle en République dominicaine.



Présentant toutes les principales activités dans le cadre du sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé d'importants discours lors de séances de discussion sur « la lutte contre la pauvreté » et « le développement durable et la transition énergétique ».



En marge du sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des réunions bilatérales avec plus de 30 dirigeants de pays et d'organisations internationales, contribuant ainsi au succès global du sommet du G20, promouvant les relations du Vietnam avec d'autres pays et organisations internationales, présentant clairement l'image d'un Vietnam dynamique et ouvert comme « un ami, un partenaire de confiance et un membre responsable de la communauté internationale ».

En plus de sa participation au Sommet du G20, lors de sa deuxième visite de travail au Brésil en un peu plus d'un an, le Premier ministre a participé à diverses activités à Rio de Janeiro, notamment des entretiens avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et a publié une Déclaration commune Vietnam-Brésil sur la transformation des relations bilatérales en partenariat stratégique. Il a assisté à la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative du président Ho Chi Minh dans la ville de Rio de Janeiro, au programme de la Journée du Vietnam au Brésil, au Forum d'affaires Vietnam-Brésil, a travaillé avec des entreprises brésiliennes de premier plan et a rencontré la communauté vietnamienne au Brésil.



En particulier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué une visite historique en République dominicaine, devenant le premier dirigeant vietnamien de haut rang à se rendre dans ce pays des Caraïbes après près de 20 ans d'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et la République dominicaine. Le Premier ministre a eu des entretiens et des réunions avec le président, le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants de la République dominicaine, a reçu les dirigeants des partis politiques dominicains, a assisté à la cérémonie d'inauguration de la statue modernisée du président Ho Chi Minh dans la capitale Saint-Domingue, a assisté au Forum d'affaires Vietnam-République dominicaine. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours politique à l'Institut d'enseignement supérieur de formation diplomatique et consulaire (INESDYC) de la République dominicaine.



Les deux parties ont notamment adopté une Déclaration commune affirmant la détermination des deux gouvernements et annonçant les orientations et mesures convenues par les deux parties pour renforcer davantage la solidarité, l'amitié et la bonne coopération entre le Vietnam et la République dominicaine à l'avenir et ont convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.



Le voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil, sa participation au sommet du G20 et sa visite officielle en République dominicaine ont été un succès, démontrant le rôle, le prestige et les contributions responsables du Vietnam aux problèmes mondiaux, et en même temps, créant un nouvel élan pour renforcer davantage les relations bilatérales entre le Vietnam et le Brésil et entre le Vietnam et la République dominicaine.- VNA/VI