Le PM Pham Minh Chinh s’entretient avec son homologue chinois Li Qiang

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh qui est à Dalian pour la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) et une visite de travail en Chine, s’est entretenu lundi 24 juin avec son homologue chinois Li Qiang.

Dans une atmosphère d’amitié, de sincérité et d’ouverture, le Premier ministre Li Qiang a salué la participation de son homologue vietnamien à cet événement annuel et son voyage de travail en Chine, et a transmis les salutations cordiales du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et d’autres hauts dirigeants chinois au secrétaire général Nguyên Phu Trong, au président vietnamien Tô Lâm, au président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân, au président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations et voeux du général Nguyên Phu Trong, du président vietnamien Tô Lâm, du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân, du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên au secrétaire général et président chinois Xi Jinping et d’autres hauts dirigeants chinois.

Les deux Premiers ministres se sont informés de la situation de chaque Parti et de chaque pays, se sont échangés sur les relations entre les deux Partis et les deux pays et sont parvenus à une large conception commune sur la concrétisation des réalisations et des perceptions communes de haut niveau obtenues lors des visites historiques du secrétaire général Nguyên Phu Trong en 2022 et du secrétaire général et président chinois Xi Jinping en 2023, promouvant le partenariat de coopération stratégique intégral et la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine dans la perspective du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la Chine pour ses réalisations de développement, estimant que sous la direction du Parti communiste chinois, avec le secrétaire général et président Xi Jinping en tant que noyau dirigeant, avec la gestion efficace du Conseil des affaires de l’État ayant à sa tête le Premier ministre Li Qiang, le peuple chinois réalisera avec succès les objectifs et les tâches fixés par le 20e Congrès national du Parti communiste chinois de construire un pays socialiste moderne, puissant, démocratique, civilisé, harmonieux et beau.

Le Premier ministre Li Qiang a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations socio-économiques et a affirmé que la Chine soutient le Vietnam dans le développement d’une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde et efficace, exprimant sa confiance et son souhait que le Vietnam mette en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Passant en revue les résultats de la coopération bilatérale au cours des dernières années, les deux Premiers ministres ont évalué que les relations entre les deux partis et les deux pays ont connu un développement historique, avec de nombreux faits marquants : la confiance politique renforcée, de nombreux nouveaux mécanismes de coopération créés, les connexions stratégiques accélérées notamment en matière de transport, la coopération commerciale florissante, les investissements chinois accrus au Vietnam, les échanges touristiques redressés, les échanges intensifiés entre les localités et les peuples.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considère le développement des relations avec la Chine comme une demande objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales du Vietnam.

Le Premier ministre Li Qiang a souligné que la Chine considère toujours le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa politique étrangère de voisinage, soutient l’oeuvre d’industrialisation et de modernisation du Vietnam et le renforcement du rôle international du pays.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre efficace de la Déclaration commune sur la poursuite de l’approfondissement et de l'élévation du partenariat de coopération stratégique intégral et la construction d'une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Elles se sont mis d’accord pour maintenir les échanges et contacts à haut niveau et à tous les niveaux, promouvoir les échanges et la coopération par les canaux entre les partis, les gouvernements, l’Assemblée nationale du Vietnam/ l’Assemblée populaire nationale, le Front de la Patrie du Vietnal/Conférence consultative politique du peuple chinois.

Les deux parties se sont également entendues pour élargir leur coopération dans des domaines clés tels que la diplomatie, la défense et la sécurité; booster leur coopération substantielle dans tous les domaines et les échanges amicaux entre les localités et les organisations populaires; bâtir une frontière terrestre de paix, de stabilité, de coopération et de développement; bien contrôler les désaccords, maintenir la paix et la stabilité en mer; renforcer leur coordination dans les forums internationaux et régionaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les deux parties devraient constamment rénover les mentalités, innover les mesures et se résoudre à déployer efficacement les conceptions communes et les accords de haut niveau, et promouvoir les connexions stratégiques. Il a demandé aux deux parties d’accélérer la connexion des infrastructures de transport, en particulier la recherche pour promouvoir la construction des lignes à écartement standard Lào Cai - Hanoi - Hai Phong, Lang Son - Hanoi et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong.

Le chef du gouvernement vietnamien a exhorté les deux parties à signer rapidement un protocole d’accord, de finaliser les procédures d’ouverture du marché pour les durians congelés et les noix de coco fraîches vietnamiens, à accélérer l’ouverture du marché pour d’autres produits agricoles et aquatiques, les agrumes, les avocats, les pommes cannelles, les jamboses, les fruits de la passion, le bétail et la volaille.

Les deux parties sont également exhortées à créer les conditions nécessaires à la création rapide de bureaux de promotion commerciale vietnamien à Chengdu (Sichuan), Haikou (Hainan) et Nankin (Jiangsu); à discuter des mesures pour améliorer l’efficacité du dédouanement, à moderniser l’infrastructure des postes-frontières, à promouvoir la construction de postes-frontières intelligents, à se coordonner pour résoudre complètement les problèmes dans certains projets de coopération, accélérer le déploiement des aides non remboursables chinoises au Vietnam.

Il a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans l’agriculture, la finance et la banque, la science et la technologie, l’éducation, la culture et le tourisme, avec l’accent mis sur la transformation numérique, la croissance verte et l’agriculture de haute technologie; d’élaborer des plans et des feuilles de route pour l’exploitation officielle de la zone paysagère des chutes de Ban Giôc (Vietnam) et Detian (Chine); et de déployer rapidement 1.000 bourses pour les professeurs de chinois vietnamiens.

Appréciant hautement les propositions de coopération du Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre Li Qiang a affirmé sa disposition à approfondir la coopération pragmatique avec le Vietnam, à approfonfir le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Il a indiqué que la Chine ouvrira davantage son marché aux produits vietnamiens, notamment aux produits agricoles et aquatiques et aux fruits de haute qualité vietnamiens, se coordonnera pour faciliter la quarantaine et le dédouanement des marchandises, et est prêt à se coordonner pour promouvoir la résolution des problèmes institutionnels et politiques en vue du développement continu et durable du commerce bilatéral.

Le chef du gouvernement chinois a proposé que les deux parties renforcent leurs connexions stratégiques, notamment dans les infrastructures de base et les transports ; promeuvent leur coopération économique, commerciale et d’investissement, en particulier dans le domaine de la production et de la fabrication, l’agriculture, le maintien des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de production; la formation professionnelle; la coopération financière et monétaire, rendant la coopération bilatérale de plus en plus efficace et substantielle, à la mesure du nouveau niveau des relations entre les deux partis et les deux pays.

Les deux parties se sont échangées de manière sincère et franche sur les questions maritimes, convenant d’affirmer l’importance de contrôler de manière adéquate les désaccords et de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties de mettre en œuvre sérieusement les perceptions communes de haut niveau et l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine, de respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de respecter les droits et intérêts légitimes de chacun; de promouvoir l’efficacité des mécanismes de négociation sur les questions maritimes; de traiter de manière satisfaisante la question des bateaux de pêche et des pêcheurs; de bien contrôler de la situation en mer.

Les deux dirigeants ont également discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun et ont convenu de maintenir la coordination et la coopération bilatérales dans les forums régionaux et internationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé persister dans la politique d’ "une seule Chine", soutenir la Chine pour promouvoir son rôle de plus en plus important et actif dans la région et dans le monde ; exhorter les deux parties à renforcer leur collaboration et leur coopération dans les forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l’OMC, de l’APEC, de l’ASEM et de l’ASEAN. – VNA/VI