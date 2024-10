Le PM Pham Minh Chinh s’entretient avec le président russe Vladimir Poutine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu jeudi soir 25 octobre avec le président russe Vladimir Poutine, dans le cadre du sommet des BRICS 2024, à Kazan, en Russie.

Le président Vladimir Poutine a exprimé sa profonde émotion quant aux souvenirs profonds de sa visite d’État au Vietnam en juin dernier et a remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux et attentionné à son égard qui traduisait des sentiments d’attachement profonds et fidèles entre les deux pays.

Il a envoyé ses salutations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et à d’autres hauts dirigeants vietnamiens et a adressé ses félicitations au nouveau président vietnamien Luong Cuong.

Le chef de l’Etat russe a remercié le gouvernement vietnamien et le Premier ministre Pham Minh Chinh d’avoir prêté attention et dirigé avec force la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays, ainsi que d’avoir recherché des solutions pour éliminer un certain nombre de difficultés et d’obstacles dans la coopération bilatérale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son plaisir de se rendre à Kazan et de rencontrer à nouveau le président Vladimir Poutine ; a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens attachent toujours de l’importance au partenariat stratégique global avec la Fédération de Russie.

Le Vietnam n’oublie jamais le soutien et l’aide de la Russie au Vietnam ; souhaite approfondir et renforcer efficacement la coopération bilatérale dans tous les domaines, conformément aux intérêts des deux parties, et répondre aux souhaits et aspirations des deux peuples.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué les réalisations socio-économiques obtenues par la Russie ces dernières années sous la direction du président Vladimir Poutine, qui continuaient d’affirmer le caractère et la culture du pays et de son peuple indomptables face à l’adversité.

A cette occasion, il a transmis les salutations du secrétaire général Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ; a félicité le président Vladimir Poutine pour avoir présidé avec succès les sommets des BRICS et des BRICS , ainsi que toutes les activités des BRICS en 2024 pour "construire un monde meilleur".

Les deux parties ont constaté à leur satisfaction que le partenariat stratégique global Vietnam-Russie s’était sans cesse renforcé et développé, avec la dynamique des contacts et échanges à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et la croissance robuste des échanges commerciaux.

Cependant, les deux dirigeants ont déclaré que ce résultat n’avait pas atteint les objectifs fixés et ont exigé que les deux parties se coordonnent plus étroitement pour déployer efficacement la coopération, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme, et dans de nouveaux domaines comme les énergies renouvelables et les infrastructures.

Le président Vladimir Poutine a hautement apprécié l’organisation réussie par les deux parties de la 25e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Il a demandé aux deux parties de mettre effectivement en œuvre le procès-verbal de la session.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables pour les entreprises russes désireuses d’investir sur le marché vietnamien, et a demandé au président Vladimir Poutine de continuer à y prêter attention et à diriger le gouvernement russe à coordonner une coopération multiforme avec la partie vietnamienne en garantissant l’harmonie des intérêts des deux parties.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la coopération énergétique, pétrolière et gazière, l’un des piliers des relations Vietnam-Russie ; ont noté les résultats impressionnants dans ce domaine de coopération important, et convenu de continuer à encourager et à créer des conditions favorables pour l’expansion des opérations des entreprises pétrolières et gazières des deux pays au Vietnam et en Russie.

Les deux parties ont souhaité promouvoir davantage de projets de coopération énergétique pour répondre aux besoins de développement de chaque pays, conformément à la tendance actuelle de croissance verte et de développement durable. Dans l’immédiat, l’accent est mis sur le transfert de technologie, la formation des ressources humaines et des experts pour le Vietnam.

Les deux dirigeants ont également discuté des mesures spécifiques visant à améliorer l’efficacité de la coopération dans d’autres domaines où les deux parties ont beaucoup de potentiel, tels que la science, la technologie et l’éducation, la formation, le tourisme et les transports.

Les deux parties ont convenu de collaborer pour préparer et bien organiser les activités visant à célébrer le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le président Vladimir Poutine et les dirigeants russes d’avoir créé des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Russie. A cette occasion, la Fédération de Russie a déclaré qu’elle continuerait à accorder 1.000 bourses aux étudiants vietnamiens en Russie.

Les deux dirigeants ont salué et noté que les agences et entreprises des deux pays avaient signé et échangé des documents de coopération à l’occasion de la visite du Premier ministre vietnamien à Kazan.

Vendredi 25 octobre à l’aube, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Kazan pour rentrer à Hanoi, clôturant avec succès leur voyage d’affaires. - VNA/VI