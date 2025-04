Le PM Pham Minh Chinh s’entretient au téléphone avec son homologue néo-zélandais Christopher Luxon

Dans la matinée du 10 avril, à la demande de la partie néo-zélandais, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien téléphonique avec son homologue néo-zélandais Christopher Luxon pour discuter des relations bilatérales et évaluer certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé des efforts du Vietnam dans ses échanges avec la partie américaine, y compris l’entretien téléphonique entre le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président américain Donald Trump, le 4 avril dernier.



Il a également mentionné les mesures prises par le Vietnam pour faciliter la promotion du commerce bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis et aider les entreprises à s'adapter à la situation, telles que les taux d'intérêt préférentiels, le soutien aux programmes de crédit, les réductions d'impôts et de frais et les réductions des coûts administratifs.



Le Vietnam dialogue et coopère de manière persistante et proactive avec les États-Unis et ses partenaires pour résoudre les difficultés et les problèmes d’intérêt commun et dans un esprit d'évitement de la confrontation et de complication supplémentaire de la situation, a déclaré le chef du gouvernement.



Il a également souligné qu'il s'agissait d'une opportunité pour le Vietnam de promouvoir la restructuration économique, la transformation verte et numérique, de trouver de nouveaux moteurs de croissance et de continuer à diversifier les marchés potentiels d'exportations.



Il a apprécié les évolutions positives notamment l’annonce récente du président Donald Trump de suspendre temporairement les tarifs réciproques sur de nombreux partenaires commerciaux pendant 90 jours, soulignant que le Vietnam continuera à procéder à des échanges actifs avec les agences américaines compétentes pour établir un cadre de coopération commerciale qui garantisse les intérêts harmonieux des deux parties ainsi que les intérêts légitimes des populations et des entreprises des deux pays.



Il a insisté que dans le contexte actuel, les pays devraient promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle, et renforcer la coopération dans les cadres d’intégration économique multilatérale.



Dans cet esprit, le Premier ministre a suggéré le Vietnam et la Nouvelle-Zélande de renforcent les échanges d’informations, la coopération et la coordination étroite dans le cadre des échanges commerciaux dont les deux pays sont membres, notamment l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ; de renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement dans l’esprit du partenariat stratégique global ; de continuer à diversifier les importations et les exportations de biens des deux côtés, pour atteindre la valeur des échanges commerciaux bilatéraux de 3 milliards de dollars en 2026.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretient au téléphone avec son homologue néo-zélandais Christopher Luxon. Photo: VNA

En réponse, le Premier ministre Christopher Luxon a souligné que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande partageaient des intérêts communs pour garantir que le système commercial international et les chaînes d’approvisionnement ne soient pas perturbés, garantissant ainsi une croissance stable et une prospérité dans chaque pays ainsi qu’à l’échelle mondiale.



Il a convenu de renforcer la coopération entre les deux pays, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la coopération multilatérale, dans les temps à venir.



Les deux dirigeants ont également convenu de continuer à promouvoir la centralité de l'ASEAN dans les questions régionales, contribuant au maintien d'un système commercial multilatéral ouvert, inclusif, juste et fondé sur des règles. -VNA/VI