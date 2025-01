Le PM Pham Minh Chinh salue les forces de police et de renseignement de la défense

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite à la Brigade K3 du Département II du ministère de la Défense, à Hanoi, le 27 janvier. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite lundi 27 janvier à Hanoi aux unités des ministères de la Sécurité publique et de la Défense pour leur présenter ses vœux à l’occasion du Nouvel An lunaire et leur assigner des tâches.



Accompagnés du ministre de la Défense Phan Van Giang et du ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang, il a visité le Département de police pour la gestion administrative de l’ordre social (C06), l’Agence de sécurité et d’enquête (A09) du ministère de la Sécurité publique et la Brigade K3 du Département II du ministère de la Défense.



Conversant avec le personnel du C06, le chef du gouvernement a salué les réalisations du C06 en 2024, notamment dans la mise en œuvre du Projet 06, contribuant à créer des conditions favorables pour les citoyens et les entreprises, à réduire la petite corruption et à réformer les procédures administratives.



Le C06 a bien exercé le travail de conseil auprès du Parti et de l’État sur la gestion administrative de l’ordre social, renforcé la gestion publique en matière d’administration de l’ordre social, surveillé la situation de près et réagi rapidement, et construit la base des données nationales sur la population, s’est-il félicité.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a recommandé au C06 de s’en tenir à ses tâches, notamment la tenue des congrès du Parti à tous les niveaux vers le 14e Congrès national du Parti, l’organisation des grandes fêtes du pays et l’accomplissement des missions du quinquenat 2021-2025 et de 2025.



Soulignant l’importance d’une modernisation technologique et numérique, il a demandé au C06 à faire œuvre de pionnier dans la mise en œuvre de la résolution n°57 du Politburo sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique, à construire une police populaire vraimement saine, forte, régulière, bien exercée et moderne.



À l’A09, le chef du gouvernement a salué les contributions des forces armées et de la police aux récents progrès du pays, en louant particulièrement le rôle crucial de cette agence. Il a demendé à l’A09 de continuer à contribuer à ce que le Parti gagne de plus en plus en caractère politique, en maturité et en unité, amenant le pays à entrer dans une ère civilisée et prospère, à ce que les gens soient aisés et heureux.

Dans un contexte marqué par des événements majeurs attendus cette année, il a exhorté l’agence à redoubler de vigilance, à réagir promptement aux menaces potentielles et à renforcer la coopération internationale pour anticiper les défis complexes d’une conjoncture mondiale incertaine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également rendu visite à la Brigade K3 du Département II du ministère de la Défense où il a loué les soldats du renseignement militaire pour leurs acquis et la qualité du travail d’entraînement et de préparation au combat.



Il a demandé de continuer de promouvoir la tradition héroïque du Renseignement de la défense et de la brigade, de considérer la construction d’une unité forte et exemplaire comme tâche centrale, l’édification d’une organisation du Parti sain, fort et exemplaire comme tâche essentielle.



Le chef du gouvernement a également exhorté à mener à bien le travail politique et idéologique, de recevoir et d’accomplir toutes les tâches quelles que soient les circonstances, et en même temps, à élever le travail d’entraînement et de préparation au combat pour que la brigade soit digne d’une des principales unités dans la formation de combat du Renseignement de la défense.



La Brigade K3 est appelée à redoubler d’efforts, contribuant à faire en sorte que le Renseignement de la défense soit toujours digne d’être une force centrale, loyale et fiable du PCV, de l’État, de l’Armée et du peuple, honorant la belle image des «soldats de l’Oncle Hô» dans une relation de chair et de sang avec le peuple, remplissant ses fonctions d’armée de combat, d’armée de travail et d’armée de production. – VNA/VI