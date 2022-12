Le PM Pham Minh Chinh salue les contributions de Nike à l’économie vietnamienne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu jeudi 1er décembre à Hanoi le directeur de l’exploitation de Nike, Inc., Andy Campion, a apprécié les contributions de l’entreprise aux exportations et à la création d’emplois au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le directeur de l’exploitation de Nike, Inc., Andy Campion, à Hanoi, le 1er décembre. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a noté avec satisfaction la croissance vigoureuse des relations entre le Vietnam et les États-Unis, y compris le commerce bilatéral qui a cru de plus de 18% en glissement pour atteindre 105 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2022.

Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam depuis de nombreuses années, tandis que le Vietnam se classe actuellement au neuvième rang mondial et au premier rang de l’ASEAN parmi les partenaires commerciaux des États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait savoir que de nombreuses grandes entreprises technologiques américaines telles que Apple, Dell, GE, Intel et Microsoft ont investi au Vietnam, aidant à promouvoir le rôle du pays dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Il a demandé à Nike de renforcer l’application des progrès scientifiques et technologiques et des réalisations de la quatrième révolution industrielle à ses activités de production et de gestion au Vietnam, de soutenir le Vietnam pour améliorer sa capacité de gestion, former les ressources humaines, stimuler la croissance verte et la transformation numérique et développer une économie circulaire.

Le dirigeant vietnamien a proposé à Nike de soutenir le Vietnam pour construire une économie indépendante et autonome avec une intégration internationale étendue, substantielle et efficace et un engagement plus profond dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le Vietnam met en place un environnement des affaires équitable, transparent et stable, gère efficacement les procédures administratives et réduit les coûts des intrants pour les entreprises et les investisseurs. Le pays considère le secteur des investissements étrangers comme une partie importante de l’économie et espère que les entreprises étrangères investiront davantage, en particulier dans les domaines correspondant aux besoins du Vietnam et aux avantages des entreprises, a-t-il affirmé.

En accord avec les suggestions du dirigeant vietnamien, Andy Campion a informé des activités de Nike au Vietnam avec une application améliorée de la technologie et de l’automatisation, ajoutant qu’il fabrique environ 600 paires de chaussures chaque année, dont la moitié au Vietnam, et que la moitié des matériaux pour les chaînes d’approvisionnement mondiales de l’entreprise proviennent également du pays.

Il a hautement apprécié les ressources humaines du Vietnam, affirmant que les membres du personnel au Vietnam sont ceux qui possèdent les meilleures compétences dans le monde de Nike.



Andy Campion a également loué la résilience de l’économie vietnamienne et a remercié le gouvernement et le Premier ministre pour leur aide active et efficace à l’entreprise afin qu’elle reprenne ses activités rapidement et en toute sécurité au milieu de la pandémie de Covid-19. Il a également exprimé sa conviction que le pays jouera un rôle de plus en plus important dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.



Créée en 1995, Nike Vietnam Co. Ltd compte plus de 200 usines partenaires dans 20 provinces et villes, ainsi que des centaines d’entreprises rejoignant sa chaîne d’approvisionnement, fournissant indirectement des emplois à près de 500 000 travailleurs locaux.