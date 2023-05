Le PM Pham Minh Chinh s’adresse à la 2e session du Sommet du G7 élargi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné samedi 20 mai l’importance d’une approche globale, du multilatéralisme, de l’autonomie de chaque pays et d’une coopération internationale étendue pour réaliser le développement durable, les réponses au changement climatique, la réduction des émissions et la transition énergétique.

e session du Sommet du G7 élargi à Hiroshima, au Japon. Photo : VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 2session du Sommet du G7 élargi à Hiroshima, au Japon. Photo : VNA

Participant à la 2e session du Sommet du G7 élargi à Hiroshima, au Japon, il a soulevé le point de vue du Vietnam sur la garantie du caractère équitable et raisonnable, en tenant compte des différentes conditions et niveaux entre les pays ; assurant un équilibre stratégique entre la transition vers une énergie propre et la sécurité énergétique mondiale ; et développant des feuilles de route de transition énergétique équitables, diversifiées, concrètes et conformes aux règles du marché.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que les ressources humaines, la science, la technologie et l’innovation sont le moteur central du développement durable de tous les pays, la clé pour résoudre le problème d’assurer une croissance à la fois rapide et durable.

Il a proposé aux pays du G7 et aux organisations internationales de renforcer le soutien aux pays en développement dans le transfert de technologie, le renforcement des capacités institutionnelles, les infrastructures, les ressources humaines, les méthodes de gouvernance et la construction d’un écosystème pour le développement de l’énergie propre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la mobilisation et l’utilisation efficaces des ressources sont le facteur clé du développement durable. Les pays du G7 devraient donner la priorité à la mise en œuvre rapide et efficace des engagements financiers pour le développement, répondant aux besoins urgents d’allégement, d’assouplissement et de restructuration de la dette des pays pauvres.

Il a suggéré qu’il est nécessaire d’adopter une approche créative pour mobiliser diverses sources financières, en se concentrant sur le partenariat public-privé (PPP), le financement mixte associé à la participation du secteur privé et l’investissement étranger.

Quant au Vietnam, il a affirmé la détermination du pays à atteindre l’objectif de réduire les émissions nettes à zéro d’ici 2050, même si le Vietnam est encore un pays en développement en transition et qui connaît des difficultés dues aux guerres.

Il a souligné son soutien à l’initiative japonaise Asia Zero Emission Community (AZEC, pour la Communauté asiatique zéro émission), et a suggéré que les pays et partenaires du G7 continuent d’accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de l’accord sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) ; et de contribuer à aider le Vietnam à promouvoir son potentiel et ses atouts, à devenir un pôle régional des énergies renouvelables, à participer profondément au soutien des chaînes de production industrielle dans les énergies propres et l’économie circulaire.

Le chef du gouvernement vietnamien a également annoncé le Plan national de développement de l’énergie du Vietnam pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050, avec la priorité donnée au développement des énergies renouvelables.

Le dirigeant vietnamien a espéré que son pays continuera de recevoir un soutien et une coopération efficace dans la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau, l’amélioration de la capacité à répondre au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer, en particulier dans son delta du Mékong, ainsi que le soutien au développement durable de la sous-région du Mékong.

Lors de la session, de nombreux dirigeants ont convenu avec le Vietnam de l’importance de la solidarité et de la coopération internationales pour répondre aux défis mondiaux, soulignant la nécessité de combler rapidement le déficit de financement pour l’adaptation au changement climatique. Ils ont également soutenu le point de vue du Vietnam sur l’équilibre entre la mise en œuvre de l’objectif de zéro émission nette et la garantie de la sécurité énergétique.

De nombreux pays ont souligné que la transition énergétique peut être réalisée par de nombreuses voies différentes, adaptées aux circonstances et aux conditions de chaque pays. Les pays du G7 ont affirmé leur détermination à mettre en œuvre de nouvelles initiatives telles que le JETP, le Fonds vert pour le climat et le Partenariat mondial pour les infrastructures et l’investissement (PGII).



Les pays en développement ont proposé de promouvoir la coopération dans le transfert de technologie, le financement concessionnel, l’assistance technique et la mise en œuvre de l’engagement de 100 milliards de dollars pour le financement climatique des pays développés.

De nombreux pays ont également suggéré de promouvoir la diversification de la chaîne d’approvisionnement, en garantissant l’approvisionnement en produits essentiels pour le développement d’une énergie propre.

Dans le cadre de la session, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l’événement sur l’Initiative PGII - une initiative importante du groupe G7 dans la promotion des investissements dans les infrastructures de haute qualité dans les pays en développement grâce à la mobilisation des finances publiques et au partenariat public-privé. – VNA/VI