Le PM Pham Minh Chinh s'entretient avec son homologue japonais Kishida Fumio

Dans le cadre de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon, dans l'après-midi du 16 décembre à Tokyo, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio. Il s'agit de la 6e rencontre entre les deux Premiers ministres au cours des deux dernières années et la 2e en 2023.

Les deux dirigeants ont partagé des perceptions communes sur le renforcement de la confiance politique, l'amélioration des échanges et des contacts annuels de haut niveau à travers les canaux du Parti, du gouvernement et de l'Assemblée nationale.

Ils ont hautement apprécié l'évolution positive de nombreux projets clés de coopération économique entre les deux pays ces derniers temps ainsi que le montant total du capital de l'aide publique au développement (APD) en 2023 accordée par le Japon au Vietnam dépassant pour la première fois les 100 milliards de yens depuis 2017. Ils ont affirmé continuer à renforcer les liens économiques entre les deux pays, en promouvant la coopération pour assurer la sécurité économique.

Pham Minh Chinh a proposé que le Japon continue à accorder des APD de nouvelle génération pour des projets stratégiques de développement des infrastructures de transport, les industries de soutien, la réponse au changement climatique, la transformation numérique, la transformation verte, la santé… au Vietnam ; de soutenir et de créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de participer à la chaîne d'approvisionnement mondiale des entreprises japonaises dans les domaines de la construction automobile, de l'électronique, des équipements médicaux, du textile... ; de promouvoir les procédures de quarantaine pour ouvrir le marché pour les pamplemousses à peau verte vietnamienne et des raisins japonais.

Kishida Fumio a affirmé que le Japon continuerait à soutenir le Vietnam dans son industrialisation et sa modernisation, à construire une économie indépendante et autonome, à s'intégrer profondément à l'échelle internationale et à mettre en œuvre avec succès la stratégie d'industrialisation et de modernisation.

Les deux dirigeants ont également convenu d'élargir la coopération dans les domaines de la transformation verte, de la réponse au changement climatique... à travers des projets concrets.

Le Premier ministre Kishida Fumio a affirmé promouvoir la coopération avec le Vietnam dans le domaine de la transition énergétique et de la réduction des émissions à travers l''Asia Zero Emissions Community" (AZEC - Communauté asiatique zéro émission).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que le Japon continue de créer des conditions favorables en matière de visa pour les citoyens vietnamiens entrant au Japon.

Le Premier ministre Kishida Fumio a affirmé que les ressources humaines du Vietnam, y compris les ressources humaines de haute qualité et les stagiaires techniques, étaient indispensables au développement socio-économique du Japon.

Les deux dirigeants ont affirmé la poursuite de se coordonner étroitement sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et leur soutien lors des forums multilatéraux et des organisations internationales et régionales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le Japon pour avoir organisé l’AZEC dans le cadre du Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon.

Les deux Premiers ministres assistent à la remise des documents de coopération d'APD entre les deux pays. Photo : VNA



A cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à la remise des documents de coopération d'APD entre les deux pays.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu les dirigeants de principaux groupes économiques japonais.

En recevant Takagi Kuninori, président du groupe médical IHW (International Health and Welfare) - premier groupe médical du Japon, Pham Minh Chinh a salué son plan de mettre en œuvre le projet de construction d'une installation d'examen et de traitement médicaux standard japonais au Vietnam. Le Vietnam est prêt à créer les conditions pour que le projet soit mis en œuvre.

Le président du groupe médical IHW, Takagi Kuninori, a hautement apprécié le travail de lutte contre la pandémie de COVID-19, le rétablissement et le développement économique du Vietnam ce dernier temps. Il a souhaité continuer à coopérer avec le Vietnam pour former des étudiants en médecine au Japon et envisagé de construire un hôpital suffisamment grand et moderne pour examiner, traiter et soigner la santé du peuple vietnamien.

Le dirigeant vietnamien a reçu Hidenori Harada, PDG et les principaux dirigeants du groupe MOECO - spécialisé dans l'exploitation des minéraux, l'énergie, les équipements, les produits chimiques, l'alimentation, le textile-habillement et la finance dans le monde. MOECO est membre d'un consortium d'investisseurs dans le projet du lot B - O Mon, d’un capital d'investissement total de 6,6 milliards de dollars.

Il a demandé au MOECO de continuer à se coordonner étroitement avec les partenaires et la partie vietnamienne pour exploiter bientôt le projet gazier du lot B - O Mon afin d'avoir bientôt un approvisionnement en gaz pour les centrales électriques, dont O Mon, qui est actuellement en construction mais manque de gaz pour fonctionner.

Les dirigeants de MOECO ont remercié et apprécié hautement le leadership du gouvernement et du Premier ministre Pham Minh Chinh dans la résolution des difficultés et de problèmes dans le cadre du projet gazier du lot B qui durent des années.

Pham Minh Chinh a aussi reçu Susumu Nibuya, vice-président permanent, PDG d'Idemitsu Kosan Co.Ltd et des dirigeants du groupe. Idemitsu opère au Vietnam dans le domaine du pétrole et du gaz, du commerce du pétrole, de la production de comprimés énergétiques et de l'énergie solaire.

Le groupe a participé à l'investissement et au développement du projet de raffinerie et d'usine pétrochimique de Nghi Son (2013) avec le Groupe national gazo-pétrier du Vietnam (PVN).

Pham Minh Chinh a hautement apprécié les activités d'investissement efficaces du groupe en général et au Vietnam en particulier ces derniers temps. En particulier, le groupe a participé à de nombreux projets clés à grande échelle et joué un rôle important dans les objectifs de développement socio-économique du Vietnam. - VNA/VI