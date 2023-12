Le PM Pham Minh Chinh rend visite à la famille du défunt PM Abe Shinzo

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite le 18 décembre à la famille du défunt Premier ministre japonais Abe Shinzo dans le cadre de son voyage pour participer au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon à Tokyo.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses profondes condoléances suite au décès soudain du défunt Premier ministre Abe Shinzo, un grand et proche ami du gouvernement et du peuple vietnamiens.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que lorsque Abe Shinzo était Premier ministre japonais, les relations Vietnam-Japon avaient connu des développements vigoureux, en particulier lorsque les deux pays ont porté leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie en 2014.

La récente amélioration de leurs liens vers un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde est un héritage et une poursuite des voeux du défunt Premier ministre concernant le développement des relations bilatérales.

Rappelant les souvenirs de ses rencontres avec le Premier ministre Abe Shinzo, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'il n'oublie jamais les sentiments sincères du défunt dirigeant japonais pour le Vietnam, affirmant qu'Abe Shinzo était l'un des dirigeants étrangers les plus aimés et respectés par le peuple vietnamien, non seulement en raison de son l'affection et de ses contributions importantes à l'amitié et à la coopération Vietnam-Japon, mais aussi de l'image d'un leader amical et simple.

Mme Abe Akie a affirmé qu'elle continuerait à mettre en œuvre sa volonté d'approfondir l'amitié et la coopération bilatérales à travers des activités visant à promouvoir les échanges culturels, l'éducation et la charité, et à renforcer les sentiments et la compréhension mutuelles entre les deux peuples des deux pays. -VNA/VI