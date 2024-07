Le PM Pham Minh Chinh rend hommage aux martyrs de guerre à Thai Nguyên

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre de l’encens au site historique national du 27 Juillet, à Thai Nguyên. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé samedi 27 juillet offrir de l’encens à la mémoire du président Hô Chi Minh et des martyrs au site historique national du 27 Juillet situé dans le district de Dai Tu, province de Thai Nguyên (Nord).

C’est à cette même place qu’avait été rendue publique la lettre du président Hô Chi Minh reconnaissant le 27 juillet comme Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie.

Le chef du gouvernement a rappelé que depuis 77 ans, le Parti et l’État avaient pris de nombreuses mesures en faveur des invalides de guerre et des martyrs, ainsi que de leurs familles et d’autres personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Il a demandé aux autorités à divers échelons de continuer de bien mettre en oeuvre cette politique, de sensibilier la population à la reconnaissance envers les martyrs, de faire preuve d’initiative pour garantir aux personnes méritantes un niveau de vie supérieur à la moyenne locale.

De plus, il a appelé à la générosité des collectifs et des individus pour exprimer la gratitude de la nation envers celles et ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, le bonheur du peuple.

Ce samedi, le chef du gouvernement est également allé se recueillir au site historique national commémorant les 60 martyrs de la compagnie de jeunes volontaires n°915 dans la ville de Thai Nguyên. Il a en outre offert des cadeaux à des personnes méritantes du district de Dai Tu. –VNA/VI