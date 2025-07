Le PM Pham Minh Chinh rend hommage aux grands mérites des martyrs

Le Premier ministre Pham Minh Chinh brûle de l'encens à la mémoire des martyrs au cimetière national des martyrs de Truong Son, le 26 juillet. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté samedi 26 juillet à Quang Tri à une cérémonie nationale d’allumage des bougies à la mémoire des martyrs, rendant un vibrant hommage aux enfants de la nation qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

L’événement est organisé au cimetière national des martyrs de Truong Son, où reposent en paix plus de 10.263 martyrs qui ont sacrifié leur vie sur la piste légendaire Hô Chi Minh pendant la guerre de résistance anti-américaine.

Il est présidé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en coordination avec le ministère de l’Intérieur et la province de Quang Tri, à l’occasion du 78 anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie.

Dans une atmosphère solennelle et émouvante, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués ont respectueusement offert des fleurs et de l’encens et observé une minute de silence pour commémorer les grands mérites du président Hô Chi Minh et des martyrs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués lors de la cérémonie, au cimetière national des martyrs de Truong Son, le 26 juillet. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le chef du gouvernement a exprimé ses sentiments respectueux et sa profonde gratitude aux vétérans révolutionnaires, aux mères héroïnes vietnamiennes, aux héros des forces armées populaires, aux invalides et malades de guerre, aux proches des martyrs et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Soulignant l’histoire plurimillénaire de l’édification et de la défense du pays et les sacrifices des générations prédécesseuses, il a affirmé que les générations de l’ère Hô Chi Minh ont continué d’hériter et de promouvoir des exploits brillants et glorieux, continuant d’écrire des pages d’or dans l’histoire de la nation, amenant le Vietnam à se tenir aux côtés des nations libres, pacifiques et développées du monde.

Selon le Premier ministre, au cours des guerres de résistance pour l’indépendance et la réalisation de sa mission internationale du XXe siècle, le Vietnam a compté environ 1,2 million de martyrs, environ 652.000 soldats blessés, près de 200.000 malades de guerre, plus de 132.000 mères héroïnes et plus de 300.000 personnes souffrant des conséquences de l’agent orange/dioxine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh remetle portrait restauré d’un martyr à son mère héroïne. Photo: VNA

«Notre pays est honoré et fier d’avoir donné naissance à des héros, et que ces héros ont fait la gloire de notre pays », a dit le le Premier ministre Pham Minh Chinh, affirmant que la patrie et le peuple sont à jamais reconnaissants des martyrs, des invalides et des malades de guerre.

Le Parti et l’État accordent toujours une attention particulière et mettent en œuvre de nombreuses politiques visant à garantir aux personnes ayant rendu des services méritoires et à leurs familles un niveau de vie moyen, voire supérieur, à celui de la communauté où ils vivent, a-t-il poursuivi.

Selon le chef du gouvernement, les réalisations actuelles de notre pays, vastes, exceptionnelles et historiquement significatives, sont en partie dues aux nobles sacrifices de martyrs, de invalies et des malades de guerre, et de millions de camarades et compatriotes à travers les générations.

Reconnaissante de ces grands mérites, la génération d’aujourd’hui continue de s’unir et de lutter pour que le pays se développe rapidement et durablement, entrant dans une nouvelle ère - une ère de prospérité nationale, de civilisation et de prospérité, comme l’a souligné le secrétaire général Tô Lâm, méritant des souhaits du peuple et des sacrifices des martyrs, des camarades et des compatriotes vietnamiens, a-t-il conclu. – VNA/VI