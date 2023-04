Le PM Pham Minh Chinh rencontre son homologue lao Sonexay Siphandone

En marge du 4e Sommet du Mékong, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec son homologue lao Sonexay Siphandone à Vientiane le 5 avril pour examiner la mise en œuvre de l'accord entre les deux Bureaux politiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue lao Sonexay Siphandone, en marge du 4e Sommet du Mékong. Photo: VNA



Les deux Premiers ministres se sont réjouis du bon développement des relations Vietnam-Laos dans divers domaines au cours des dernières années. En particulier, le commerce bilatéral a atteint en 2022 plus de 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 24% par rapport à 2021, dépassant même l'objectif fixé (10-15%).



Les deux dirigeants ont convenu de coordonner la mise en œuvre de l'Accord stratégique de coopération Vietnam-Laos et de l'Accord de coopération bilatérale pour 2021-2030. Ils s'appliqueront à garantir la sécurité régionale, à multiplier les projets de défense conjoints et à renforcer la coordination dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier la criminalité liée à la drogue.

Afin de se redresser après la crise sanitaire, les deux pays mettront en place des mesures susceptibles d'intensifier leur connexion économique. Ils sont déterminés à se concentrer sur la suppression des obstacles et l'accélération de projets clés tels que les ports maritimes de Vung Ang 1, 2, 3, l'aéroport de Nong Khang et les projets de connectivité des transports routiers et ferroviaires Est-Ouest.

En outre, le Vietnam aidera le Laos à remplir ses missions internationales, dont la présidence de l'ASEAN et de l'Union interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), a promis Pham Minh Chinh.