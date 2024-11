Le PM Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants du monde au sommet du G20

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 19 novembre. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré mardi 19 novembre les dirigeants des pays et des organisations internationales en marge du sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil.



Il a profité de l’occasion pour affirmer l’engagement du Vietnam à renforcer la coopération internationale et à développer les relations avec les pays étrangers et les organisations internationales de manière plus approfondie et plus substantielle.



Les dirigeants étrangers ont, pour leur part, salué les réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des dernières années ainsi que le rôle et la position du pays sur la scène internationale. Ils se sont engagés à continuer à travailler pour renforcer la collaboration multiforme avec le Vietnam et ont exprimé l’espoir de visiter le pays prochainement.



Lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait le développement des liens de coopération et d’amitié avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures.



Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé son espoir que les deux parties continueront à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les perceptions de haut niveau, les déclarations communes et les documents signés lors des visites de haut niveau au cours des dernières années.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a rappelé sa rencontre avec le président vietnamien Luong Cuong lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 à Lima, au Pérou, du 12 au 16 novembre, affirmant qu’il était nécessaire pour les deux pays de maintenir des contacts réguliers de haut niveau, démontrant ainsi leur relation étroite et digne de confiance.

Il a salué la solide collaboration entre les deux gouvernements au cours des dernières années, affirmant qu’il souhaitait davantage de mesures pratiques pour renforcer la mise en œuvre des accords et perceptions mutuels. Il a également appelé à une coopération substantielle, notamment dans la construction de trois lignes de chemin de fer reliant les deux nations.



Le dirigeant chinois a exprimé son espoir que les deux parties continueront à se soutenir mutuellement et à se coordonner dans les forums multilatéraux et a invité les principaux dirigeants vietnamiens à se rendre en Chine au moment opportun.



Lors d’un bref échange avec le président américain Joe Biden, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude pour le soutien ferme du président américain aux relations entre le Vietnam et les États-Unis, espérant qu’il continuera à contribuer aux relations bilatérales quel que soit son futur rôle.



Le président Joe Biden a déclaré que le Premier ministre Pham Minh Chinh est un bon ami des États-Unis et s’est réjoui de l’élévation des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable au cours de son mandat. Il a affirmé son soutien indéfectible aux relations entre le Vietnam et les États-Unis.



Lors de sa rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé trois orientations prioritaires pour promouvoir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde de manière plus efficace.



L’une des orientations consiste à encourager les investissements indiens dans les secteurs stratégiques du Vietnam comme le transport, la logistique, les technologies de pointe et les énergies renouvelables. La deuxième orientation consiste à renforcer les relations interentreprises et les dialogues entre le gouvernement et les entreprises pour rechercher des opportunités de coopération et résoudre les défis, et la troisième est de renforcer les échanges entre les peuples.



Il a profité de l’occasion pour inviter le Premier ministre Narendra Modi à se rendre au Vietnam et à participer au quatrième sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) à Hanoi l’année prochaine.



Le chef du gouvernement indien a souligné l’importance du Vietnam dans la politique étrangère de l’Inde et a déclaré qu’il envisagerait de se rendre au Vietnam l’année prochaine.



Lors de la discussion avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il souhaitait que les deux parties continuent de consolider leur amitié et leur confiance politique en maintenant des visites régulières à tous les niveaux.



Il a également demandé au gouvernement japonais de continuer à octroyer des prêts d’aide publique au développement (APD) de nouvelle génération et de meilleures conditions de vie et de travail pour la communauté vietnamienne au Japon.



Le Premier ministre Ishiba Shigeru a convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de l’économie, du commerce et de l’investissement, tout en s’engageant à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne sur place.



Lors d’une rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté trois propositions clés pour favoriser les relations entre les deux pays. Il s’agit de continuer à promouvoir les échanges de délégations et de réunions de haut niveau, de continuer à fournir une aide publique au développement (APD) à grande échelle au Vietnam pour développer les infrastructures et lutter contre le changement climatique, et de renforcer la coopération économique et commerciale.



Le chef du gouvernement vietnamien a également fixé un objectif pour que le commerce bilatéral atteigne 100 milliards de dollars d’ici 2025 et 150 milliards de dollars d’ici 2030.



Le président Yoon Suk Yeol a accepté ces propositions et s’est déclaré prêt à accueillir les plus hauts dirigeants vietnamiens en visite en République de Corée en 2025, tout en demandant aux agences compétentes de collaborer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords conclus lors des récentes visites de haut niveau.



Lors de sa rencontre avec le président indonésien Prabowo Subianto, le Premier ministre Pham Minh Chinh l’a félicité pour son élection à la présidence de l’Indonésie pour le mandat 2024-2029.



Le dirigeant vietnamien a espéré que le Vietnam et l’Indonésie amélioreront leur partenariat stratégique en 2025, marquant 70 ans de relations diplomatiques, et porteront le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars. Les deux parties devraient se concentrer sur la promotion des échanges commerciaux et des opportunités d’investissement, en particulier sur le marché halal.



Le président Prabowo Subianto a accepté ces propositions et a exprimé le souhait de l’Indonésie d’améliorer ses relations avec le Vietnam, suggérant de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale pour relever les défis régionaux et mondiaux.



Lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats de la récente visite officielle du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm en France, au cours de laquelle la relation bilatérale a été élevée au rang de partenariat stratégique global. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de poursuivre les échanges et de concrétiser les mécanismes et accords de coopération dans tous les domaines.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le rôle de la France et ses initiatives mondiales en matière de changement climatique, tandis que le président Emmanuel Macron a exprimé son espoir d’approfondir la coopération dans les domaines de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle (IA).



Lors de sa rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz, les deux dirigeants ont discuté des mesures visant à élever les relations bilatérales à un nouveau niveau et à aborder les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont suggéré des moyens de contribuer positivement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.



Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l’ONU António Guterres, le dirigeant vietnamien a rappelé leur précédente rencontre lors des 44e et 45e sommets de l’ASEAN au Laos. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le rôle de l’ONU dans le maintien de la paix et de la stabilité mondiales et a remercié l’organisation pour son précieux soutien au développement du Vietnam au cours des 40 dernières années.



Le secrétaire général de l’ONU a félicité le Vietnam pour ses réalisations économiques et a salué son rôle de modèle de paix et de développement durable, décrivant le Vietnam comme un point positif dans les relations internationales dont les autres nations peuvent s’inspirer.

A l’occasion de sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité Ursula von der Leyen pour sa réélection à la présidence de la CE et a exprimé sa gratitude pour l’aide apportée par l’UE au Vietnam pour surmonter les conséquences du typhon Yagi.



Pour renforcer davantage les relations UE-Vietnam, le dirigeant vietnamien a proposé trois orientations importantes, à savoir l’augmentation des échanges de délégations, en particulier à haut niveau, le règlement des questions majeures dans les relations bilatérales, notamment la suppression par la CE du «carton jaune» sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) contre le Vietnam, et l’encouragement de l’UE à ses neuf États membres restants à ratifier l’accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’UE de continuer à maintenir l’APD au Vietnam et de fournir un soutien financier et technique pour aider le Vietnam à s’adapter aux nouvelles réglementations de l’UE sur le développement durable, ainsi qu’une assistance en capital, en technologie et en formation des ressources humaines pour aider le Vietnam à mettre en œuvre efficacement la déclaration politique sur le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).



Ursula von der Leyen a approuvé ces propositions et a souligné la nécessité de renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement et d’optimiser l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Elle a suggéré que les deux parties renforcent leur collaboration pour promouvoir l’efficacité de la coopération ASEAN-UE. Elle a exprimé son espoir que le Vietnam soutienne les initiatives de l’UE en matière de paix, de stabilité et de coopération au développement dans les régions Asie-Pacifique et Océan Indien.



À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité Ursula von der Leyen à effectuer une visite officielle au Vietnam et à participer au 4e sommet du Partenariat pour une croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) qui sera organisé par le Vietnam du 14 au 17 avril 2025.



En outre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également eu des discussions positives et constructives avec les dirigeants de la Malaisie, du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Turquie, du Portugal, du Mexique, de l’Afrique du Sud, de l’Angola, de la Tanzanie, du Qatar, de l’Arabie saoudite et d’organisations internationales clés, notamment la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB). – VNA/VI