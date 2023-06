Le PM Pham Minh Chinh rencontre le SG du PCC et président chinois Xi Jinping

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue le 27 juin à Pékin avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, président chinois Xi Jinping.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) a eu une entrevue le 27 juin à Pékin avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, président chinois Xi Jinping. Photo : VNA

Il a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong, du président Vo Van Thuong et des dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam au dirigeant Xi Jinping. Il a souhaité que le pays et le peuple chinois, sous la direction clairvoyante du Comité central du Parti communiste chinois, dirigé par le “noyau dirigeant” Xi Jinping, réalisent avec succès l'objectif de la «seconde 100 ans » pour transformer la Chine en un puissant socialiste moderne, riche et fort, démocratique, civilisé, harmonieux et beau.

Pour sa part, Xi Jinping a adressé ses salutations cordiales au secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et au président Vo Van Thuong ; félicité le Vietnam pour ses réalisations de développement socio-économique ; affirmé le soutien et la conviction de la Chine que sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Vietnam mettrait en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti, réaliserait l'aspiration et l'objectif de transformer le Vietnam en un pays développé, à revenu élevé et à orientation socialiste au milieu du XXIe siècle.

Les deux parties ont exprimé leur joie devant l'évolution positive des relations Vietnam-Chine, tout en insistant sur l'amitié traditionnelle entre les deux pays, cultivée par les hauts dirigeants et le peuple des deux pays.



Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le développement d'une relation stable, saine, durable et à long terme avec la Chine était toujours un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère indépendante, autonome et multilatérale du Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam persistait le principe d'"une seule Chine", s’intéressait à des initiatives mondiales de la Chine et était disposé à échanger et à discuter de ces initiatives.

Xi Jinping a affirmé que la Chine considérait le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa politique étrangère voisine intégral. C'est le choix stratégique de la Chine durant le processus de développement à long terme des relations avec le Vietnam.



Pham Minh Chinh a suggéré aux deux parties de renforcer les contacts de haut niveau, d'améliorer la qualité de la coopération dans tous les domaines, en particulier dans l'économie, le commerce et l'investissement. Il a aussi suggéré que la Chine continue d'accélérer l'ouverture de son marché pour des produits agricoles vietnamiens ; crée les conditions pour que le Vietnam ouvre bientôt un certain nombre de bureaux de promotion du commerce en Chine ; accorde des quotas supplémentaires pour les marchandises vietnamiennes transitant par les chemins de fer chinois vers un pays tiers ; étudie la possibilité d'une coopération dans le développement d'un chemin de fer à grande vitesse en écartement standard reliant les deux pays. Il a salué les entreprises chinoises venues investir au Vietnam et a souhaité le renforcement des échanges entre les deux peuples.

Xi Jinping a exprimé sa haute considération des propositions de coopération du Vietnam, affirmant que la Chine était disposée à travailler avec le Vietnam pour maintenir les échanges stratégiques, promouvoir les contacts de haut niveau et à tous les échelons et les secteurs, accroître l'importation de marchandises vietnamiennes, renforcer les connexions des infrastructures ferroviaires, routières et frontalières.

Il a souhaité que les deux parties renforcent la communication sur l'amitié sino-vietnamienne et organisent bientôt un festival de la jeunesse et une rencontre d'amitié des jeunes pour renforcer la compréhension, en particulier entre les jeunes générations des deux pays. Il a invité le Vietnam à se joindre aux initiatives mondiales de la Chine, à promouvoir conjointement la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant de contrôler conjointement et de traiter correctement les différends, de maintenir la paix et la stabilité en mer, et de consolider un environnement favorable à la coopération internationale et au développement de chaque pays.