Le PM Pham Minh Chinh rencontre le SG du Parti et président chinois Xi Jinping

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) s’est entretenu le 31 août, à Tianjin, avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Photo : VNA

Dans le cadre de sa participation au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 2025 et de sa visite de travail en Chine, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est entretenu le 31 août, à Tianjin, avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué le thème du sommet élargi de l’OCS de cette année, affirmant la volonté du Vietnam de coopérer avec la Chine et les autres pays membres pour promouvoir le multilatéralisme, encourager le développement durable et contribuer à la résolution des grands enjeux internationaux et régionaux.

Le président Xi Jinping a chaleureusement accueilli la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh, soulignant l’importance que le Vietnam accorde aux relations bilatérales et son soutien actif aux événements organisés par la Chine.

Pham Minh Chinh a rappelé six résultats marquants dans le développement des relations entre les deux pays : la consolidation de la confiance stratégique, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, l’accélération de la connectivité économique – notamment dans les transports ferroviaires et aériens –, la croissance vigoureuse des échanges commerciaux et des investissements, l’intégration plus étroite des chaînes d’approvisionnement et la consolidation du socle social des relations bilatérales.

La rencontre à Tianjin entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Photo : VNA

Réaffirmant que le Vietnam considère toujours ses relations avec la Chine comme une priorité stratégique, naturelle et constante dans sa politique étrangère, le chef du gouvernement vietnamien a proposé de poursuivre la mise en œuvre effective des accords conclus entre les deux dirigeants de Parti et d’approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays dans le sens des “six plus”, de renforcer les échanges stratégiques et d’intensifier la coopération scientifique, technologique et en innovation.

Le Premier ministre a notamment suggéré d’accélérer la mise en place de la Commission conjointe de coopération ferroviaire Vietnam–Chine, de donner au Vietnam un rôle prioritaire dans les projets régionaux de développement ferroviaire, d’avancer sur le financement, la formation des ressources humaines et la construction d’un complexe industriel ferroviaire au Vietnam.

Il a également plaidé pour une ouverture accrue du marché chinois aux produits agricoles vietnamiens – dont les pamplemousses, les produits de la pêche et les viandes –, la reconnaissance rapide de nouvelles zones de culture de durian, ainsi que la négociation d’un modèle de zone de coopération économique transfrontalière.

Dans le domaine énergétique, le dirigeant vietnamien a appelé à renforcer la coopération sur l’énergie propre et le commerce d’électricité, en particulier l’élévation de la capacité d’importation d’électricité vers le Vietnam et la signature rapide d’un mémorandum sur l’interconnexion électrique à 500 kV.

Les deux dirigeants ont aussi souligné l’importance d’intensifier les échanges entre les deux peuples, en particulier à travers l’Année de l’amitié et des échanges culturels Vietnam–Chine, les programmes de jeunesse comme “Itinéraire rouge”, ainsi que la facilitation des vols commerciaux et la négociation d’un accord d’exemption de visa.

De son côté, le président Xi Jinping a affirmé le soutien de la Chine au succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et a proposé d’approfondir les mécanismes de coopération bilatérale, notamment via la 17e réunion du Comité directeur Vietnam–Chine et le dialogue stratégique “3+3” entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité.

Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la connectivité des infrastructures, en particulier ferroviaires, avec comme priorité l’étude de faisabilité du projet de ligne Lao Cai – Hanoï – Hai Phong.

Les deux parties ont convenu de renforcer le dialogue franc et sincère sur les questions maritimes, en respectant les accords conclus par les hauts dirigeants, afin de maintenir un climat de paix, de coopération et de développement dans la région. - VNA/VI