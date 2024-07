Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Photo : VNA

Le Vietnam soutient les politiques majeures de la République de Corée et reste prêt à poursuivre sa coordination étroite avec la République de Corée pour le succès des deux nations et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh au président sud-coréen Yoon Suk Yeol lors de leur rencontre à Séoul le 2 juillet.



Exprimant sa joie d'effectuer sa première visite officielle en République de Corée en sa qualité de Premier ministre, le chef du gouvernement vietnamien a informé le président Yoon Suk Yeol des discussions fructueuses précédentes avec son homologue sud-coréen Han Duck-soo, notamment les principales orientations visant à approfondir davantage le partenariat de stratégie bilatérale.



Il a proposé que les deux parties continuent de maintenir et d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux et mettent régulièrement en œuvre les mécanismes de coopération existants dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité, conformément au niveau de partenariat stratégique intégral.



Le président Yoon Suk Yeol, pour sa part, a affirmé que la République de Corée considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans la mise en œuvre de ses politiques régionales, notamment la stratégie indo-pacifique et l'initiative de solidarité République de Corée-ASEAN.



La relation économique a été au centre de la discussion. Les deux parties se sont engagées à renforcer leurs liens économiques, en visant une valeur commerciale bilatérale de 100 milliards de dollars d'ici 2025 et de 150 milliards de dollars d'ici 2030.



Dans cet esprit, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé des efforts conjoints pour attirer les investissements coréens dans des secteurs clés tels que les semi-conducteurs, la transformation numérique, les technologies vertes et la biotechnologie. Il a exhorté le gouvernement sud-coréen à donner la priorité aux projets de haute technologie et à forte valeur ajoutée, ainsi qu'à la formation de la main-d'œuvre dans les domaines des semi-conducteurs, de l'énergie hydrogène et de l'intelligence artificielle.



Il a en outre suggéré de tirer parti d'instruments financiers tels que le Fonds de promotion du développement économique (EDPF) et le Fonds de coopération au développement économique (EDCF) pour soutenir les projets de développement d'infrastructures.



Reconnaissant l'attractivité du Vietnam pour les investisseurs sud-coréens, le président Yoon Suk Yeol a proposé de créer des conditions favorables pour que les entreprises coréennes participent aux grands projets vietnamiens, notamment dans les domaines de l'énergie et du gaz naturel liquéfié.



Il a affirmé l'engagement de la République de Corée à aider le Vietnam à former la main-d'œuvre pour les industries des semi-conducteurs et de haute technologie, tout en soutenant le développement de son industrie culturelle. Il s'est également engagé à soutenir le succès de l'organisation par le Vietnam du Sommet sur les partenariats pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) en avril 2025.



L'hôte et l'invité ont promis d'élargir la collaboration dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme, de la coopération décentralisée et des échanges entre les peuples afin d'accroître la compréhension mutuelle et la solidarité entre les deux nations, de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens de chaque pays dans l'autre pays et soutenir les familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes.



S'engageant à se soutenir mutuellement lors des forums mondiaux et régionaux d'intérêt commun, ils ont également exprimé leur consentement au renforcement de la collaboration au sein des mécanismes ASEAN-République de Corée et Mékong-République de Corée.



Le président Yoon Suk Yeol a salué l'excellent rôle du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN-République de Corée et a appelé à son soutien pour élever les relations ASEAN-République de Corée au rang d'un partenariat stratégique intégral. Il a également salué la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale visant à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement régionaux. - VNA