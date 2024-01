Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président du Sénat roumain Nicolae Ciuca

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a eu une entrevue lundi 22 janvier à Bucarest le président du Sénat roumain Nicolae Ciuca dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et le président du Sénat roumain Nicolae Ciuca, à Bucarest, en Roumanie, le 22 janvier. Photo : VNA

Lors de la réunion, il a souligné que le but de cette visite était de promouvoir vigoureusement les relations traditionnelles et la coopération multiforme entre les deux pays dans tous les domaines, ainsi que de renforcer l’amitié entre les deux peuples.



Le chef du gouvernement vietnamien a rendu compte des entretiens et des rencontres qu’il a eus avec son homologue roumain, le président, les autorités locales et les hommes d’affaires au cours de sa visite.



Soulignant le développement positif des relations bilatérales dans divers domaines, il a souligné l’importance de maintenir l’échange de délégations à tous les niveaux à travers les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et du parlement, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle et de jeter les bases pour promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines.



Il a également transmis l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê au président du Sénat roumain Nicolae Ciuca pour effectuer une visite au Vietnam.



Pour sa part, le président du Sénat roumain Nicolae Ciuca a salué la visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Roumanie, qui a marqué un jalon important dans le contexte de célébration par les deux pays du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025.



Il a apprécié le bon progrès des relations traditionnelles et la coopération multiforme entre les deux pays, notamment les récentes réalisations dans les domaines de la politique, de l’économie, de l’éducation, de la formation et de la culture et du tourisme.



Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs et de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums interparlementaires.



Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les résultats positifs apportés par l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) après plus de trois ans de mise en œuvre, et a remercié le Parlement roumain d’être l’un des premiers parlements membres de l’UE à approuver l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA).



Soulignant son soutien au renforcement des relations entre le Vietnam et l’UE, le président du Sénat roumain a déclaré qu’il incitera les parlements des autres pays membres de l’UE à adopter cet accord dans les plus brefs délais.



Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement, en améliorant l’efficacité de la coopération dans les domaines traditionnels tels que l’éducation, la formation, l’agriculture, la culture et le travail, ainsi qu’en l’étendant à d’autres domaines potentiels tels que les technologies de l’information, l’innovation, la science et la technologie.



Le président du Sénat roumain Nicolae Ciuca a réitéré les contributions positives de la communauté vietnamienne de Roumanie au développement socio-économique local.



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que le Parlement roumain continue de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne s’intègre plus profondément dans son pays de résidence et promeuve efficacement son rôle de pont dans l’établissement de l’amitié entre le Vietnam et la Roumanie. – VNA/VI