Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président du Parti du travail de Belgique, Raoul Hedebou

Le 15 décembre (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle en Belgique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président du Parti du travail de Belgique (PTB), Raoul Hedebouw.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh rencontre le président du Parti du travail de Belgique, Raoul Hedebou. Photo: VNA

Exprimant son plaisir de rencontrer et d'échanger avec le chef du PTB, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité renforcer la coopération sur les canaux du Parti et du peuple afin de contribuer à la promotion globale des relations Vietnam-Belgique.

Pour sa part, le président du PTB Raoul Hedebouw a affirmé que les peuples des deux pays entretiennent de nombreux liens étroits, et a exprimé sa volonté de maintenir le contact et de renforcer les relations entre les deux Partis.

Les deux parties ont convenu de continuer à accroître le partage d'informations et l'échange de délégations entre les deux Partis, contribuant à promouvoir la compréhension et la confiance politiques et à approfondir de plus en plus les relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé le président du PTB de certains des principaux résultats de sa rencontre avec la présidente de la Chambre des représentants de Belgique, Éliane Tillieux, et a salué le rôle croissant du PTB au sein de la Chambre des représentants.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé au PTB de continuer à soutenir la promotion de la coopération entre les deux pays, notamment au sein de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil des régions et du Parlement européen.

Le président du PTB Raoul Hedebouw a partagé les lignes politiques du Parti, affirmant son soutien au peuple vietnamien et à l'œuvre de la construction et du développement du Vietnam. Il a affirmé son engagement à continuer à soutenir l'approfondissement des relations de coopération Vietnam-Belgique.