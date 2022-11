Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président du Forum économique mondial

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré vendredi Klaus Schwab, créateur et président du Forum économique mondial (WEF) en marge des sommets de l’ASEAN à Phnom Penh du Cambodge.

Lors de la rencontre. Photo / VNA

Le chef du gouvernement l’a informé des résultats encourageants de la relance économique de notre pays ainsi que de son plan de développement à long terme. Il a demandé au Forum économique mondial de soutenir le Vietnam dans le développement d’une économie indépendante, autonome et intégrée au monde et d'aider à diversifier les marchés des produits vietnamiens, en renforçant sa position dans les chaînes d'approvisionnement dans la région et dans le monde.

Dans l'esprit d'être un membre actif et responsable de la communauté internationale, le Premier ministre a proposé au WEF de coordonner l'organisation de conférences régionales et mondiales au Vietnam dans les temps à venir.

Klaus Schwab s’est, quant à lui, dit impressionné par les acquis de notre pays en matière de relance socioéconomique et de maintien de la stabilité macroéconomique.

Il a promis de renforcer la coopération avec les organes compétents vietnamiens, notamment dans la création d’un centre consacré à la révolution industrielle 4.0 et dans la transition verte.

Sur la base de la coopération au cours des années dernières, les deux dirigeants ont convenu de se mettre d'accord prochainement sur le contenu de l'accord de coopération Vietnam - WEF dans la nouvelle période, créant ainsi une base pour promouvoir une coopération bilatérale plus profonde, plus substantielle et plus efficace. - VNA/VI