Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président de la Douma Viatcheslav Volodine

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) rencontre le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, à Moscou, le 24 mars. Photo : VNA

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Douma d’État russe, Viatcheslav Volodine, et des représentants de nombreux partis politiques siégeant à la Douma, mardi 24 mars à Moscou, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.



Accueillant chaleureusement le dirigeant vietnamien et et la délégation vietnamienne de haut niveau, le président Volodine s’est dit ravi de revoir le Premier ministre Pham Minh Chinh à Moscou et l’a remercié, ainsi qu’aux autres dirigeants vietnamiens, pour l’accueil chaleureux et cordial qu’ils leur avaient réservé lors de la visite de la délégation de haut niveau de la Douma d’État russe au Vietnam en septembre 2025.



À cette occasion, le président Volodine a félicité le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, et a adressé ses meilleurs vœux au secrétaire général du PCV, Tô Lâm, au président de de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et aux autres hauts dirigeants vietnamiens.



Il a affirmé que la Russie considère le Vietnam comme un ami de longue date et un partenaire majeur dans la région Asie-Pacifique. Les membres de la Douma d’État russe, malgré leurs appartenances politiques diverses, ont une opinion favorable et soutiennent le développement du partenariat stratégique global avec le Vietnam, a-t-il souligné.



Le président Volodine a affirmé que la Douma d’État russe est prête à coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords de haut niveau, afin d’approfondir, de renforcer et d’accroître l’efficacité du partenariat stratégique global Russie-Vietnam.



L’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie continuera de coopérer étroitement avec l’Assemblée nationale du Vietnam pour construire et perfectionner le cadre juridique de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, de l’énergie, de l’éducation et de la formation, a-t-il déclaré.



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le président Volodine pour ses félicitations à l’occasion du succès du 14e Congrès national du PCV et pour son soutien au développement des relations vietnamo-russes en général et entre les deux parlements en particulier.



Le chef du gouvernement vietnamien a également transmis les meilleurs vœux du secrétaire général Tô Lâm et des autres hauts dirigeants vietnamiens au président Volodine, ami cher et proche du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du peuple vietnamiens.



Remerciant le président Volodine et les dirigeants russes pour leur accueil chaleureux, plein d’estime et empreint de confiance réservé à la délégation vietnamienne de haut niveau, il a fait part de son impression et de sa satisfaction quant aux résultats de ses entretiens avec son homologue russe Mikhaïl Michoustine, et de sa rencontre avec la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko.



Il a souligné que cette visite en Russie de la délégation vietnamienne revêt une grande importance pour la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays, notamment ceux conclus entre le secrétaire général Tô Lâm et le président Vladimir Poutine, convenant sur plusieurs orientations majeures pour repositionner et renforcer la coopération entre le Vietnam et la Russie afin de répondre aux besoins de développement de chaque pays dans cette nouvelle ère, sur sur les mesures concrètes pour approfondir tous les domaines de la coopération bilatérale. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Douma d’État russe, Viatcheslav Volodine, et des représentants de nombreux partis politiques siégeant à la Douma, mardi 24 mars à Moscou, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.Accueillant chaleureusement le dirigeant vietnamien et et la délégation vietnamienne de haut niveau, le président Volodine s’est dit ravi de revoir le Premier ministre Pham Minh Chinh à Moscou et l’a remercié, ainsi qu’aux autres dirigeants vietnamiens, pour l’accueil chaleureux et cordial qu’ils leur avaient réservé lors de la visite de la délégation de haut niveau de la Douma d’État russe au Vietnam en septembre 2025.À cette occasion, le président Volodine a félicité le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, et a adressé ses meilleurs vœux au secrétaire général du PCV, Tô Lâm, au président de de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et aux autres hauts dirigeants vietnamiens.Il a affirmé que la Russie considère le Vietnam comme un ami de longue date et un partenaire majeur dans la région Asie-Pacifique. Les membres de la Douma d’État russe, malgré leurs appartenances politiques diverses, ont une opinion favorable et soutiennent le développement du partenariat stratégique global avec le Vietnam, a-t-il souligné.Le président Volodine a affirmé que la Douma d’État russe est prête à coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords de haut niveau, afin d’approfondir, de renforcer et d’accroître l’efficacité du partenariat stratégique global Russie-Vietnam.L’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie continuera de coopérer étroitement avec l’Assemblée nationale du Vietnam pour construire et perfectionner le cadre juridique de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, de l’énergie, de l’éducation et de la formation, a-t-il déclaré.Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le président Volodine pour ses félicitations à l’occasion du succès du 14e Congrès national du PCV et pour son soutien au développement des relations vietnamo-russes en général et entre les deux parlements en particulier.Le chef du gouvernement vietnamien a également transmis les meilleurs vœux du secrétaire général Tô Lâm et des autres hauts dirigeants vietnamiens au président Volodine, ami cher et proche du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du peuple vietnamiens.Remerciant le président Volodine et les dirigeants russes pour leur accueil chaleureux, plein d’estime et empreint de confiance réservé à la délégation vietnamienne de haut niveau, il a fait part de son impression et de sa satisfaction quant aux résultats de ses entretiens avec son homologue russe Mikhaïl Michoustine, et de sa rencontre avec la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko.Il a souligné que cette visite en Russie de la délégation vietnamienne revêt une grande importance pour la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays, notamment ceux conclus entre le secrétaire général Tô Lâm et le président Vladimir Poutine, convenant sur plusieurs orientations majeures pour repositionner et renforcer la coopération entre le Vietnam et la Russie afin de répondre aux besoins de développement de chaque pays dans cette nouvelle ère, sur sur les mesures concrètes pour approfondir tous les domaines de la coopération bilatérale.

Vue de la rencontre entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, à Moscou, le 24 mars. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le rôle de la Douma d’État russe et de son président Viatcheslav Volodine, dans la mise en place du cadre juridique, la facilitation de la mise en œuvre des accords de haut niveau et le soutien apporté à la réalisation des programmes, plans et projets de coopération spécifiques visant à promouvoir et approfondir la coopération entre le Vietnam et la Russie.



Il a remercié l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie pour son attention, son soutien et les garanties de sécurité qu’elle a accordées à la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant en Russie, assurant ainsi sa stabilité et son intégration au sein de la société locale et contribuant à bâtir un pont d’amitié et de coopération entre les deux pays et leurs peuples. Il a également souhaité à la Russie plein succès dans l’organisation des élections à la Douma d’État en septembre 2026.



Lors de la rencontre, les deux parties ont affirmé que les relations entre leurs parlements respectifs s’étaient considérablement développées ces derniers temps. Les parlements des deux pays ont étroitement coordonné leurs efforts et coopéré efficacement dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, mettant en œuvre avec succès les mécanismes de coopération existants, notamment les sessions alternées du Comité de coopération interparlementaire.



Les deux parties se sont déclarées convaincues que les deux parlements continueraient de créer les conditions favorables à la mise en œuvre des accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays et ont exprimé l’espoir que, durant la nouvelle législature, les organes législatifs œuvreraient de concert et contribueraient concrètement au renforcement des relations vietnamo-russes dans cette nouvelle ère de coopération.



Le président Volodine a souligné que, malgré le développement constant des relations ces dernières années, le partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam dispose encore d’un vaste potentiel de développement.



Dans cet esprit, les deux parties ont discuté en profondeur de la promotion des visites futures, de la coopération et du soutien mutuel au sein des instances internationales et régionales, du renforcement des échanges d’expériences législatives et de surveillance et de la facilitation de la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux pays, ainsi que la signature de nouveaux accords de coopération conformes aux intérêts des deux parties.



Elles se sont engagées à accélérer la levée des difficultés et des obstacles à la coopération économique et commerciale ; à soutenir le développement des échanges entre les peuples, le rapprochement des localités et la promotion du tourisme et de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, des sciences et des technologies.



Le président Volodine a également affirmé son souhait de voir le Vietnam prospérer et son ferme soutien à la signature de l’accord relatif à la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 au Vietnam, considérant ce projet comme essentiel au développement énergétique du pays et comme un fondement pour le développement remarquable de l’économie vietnamienne dans les années à venir.



Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, les deux dirigeants ont exprimé leur conviction que l’amitié traditionnelle et de longue date entre le Vietnam et la Russie se renforcera et se développera davantage, pour le bénéfice des deux nations et pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde. – VNA/VI