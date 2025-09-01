Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président de la CCPPC à Tianjin

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Huning, à Tianjin, le 1er septembre. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), lundi 1er septembre, en marge du Sommet 2025 de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin.



Dans une atmosphère franche, amicale et constructive, les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales, de la théorie socialiste, de la gouvernance du Parti et du développement national, et ont dégagé des points de vue communs importants.



« Le Vietnam attache toujours une grande importance au développement de son amitié et de son partenariat stratégique global de coopération avec la Chine, le considérant comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de sa politique étrangère », a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Pour sa part, Wang Huning a félicité le Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale et a adressé ses vœux aux hauts dirigeants vietnamiens.



Le Vietnam et la Chine sont des voisins proches, des camarades et des frères partageant un avenir commun, a-t-il déclaré, ajoutant que la Chine souhaite collaborer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les valeurs de haut niveau, élargir la coopération dans tous les domaines et apporter des avantages tangibles aux populations des deux pays. Il s’est dit convaincu que le Vietnam atteindra avec succès ses objectifs du double centenaire.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la Chine pour ses importantes réalisations économiques et théoriques, notamment pour la sinisation et la modernisation du marxisme, en adaptant ses principes fondamentaux aux caractéristiques chinoises et en les intégrant aux riches traditions culturelles du pays.

Vue de la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Huning, à Tianjin, le 1er septembre. Photo : VNA

Il a présenté les réalisations du Vietnam dans l’affinement de la théorie socialiste et son chemin vers le socialisme, fondée sur trois piliers principaux : la construction d’une démocratie socialiste, d’un État de droit socialiste et d’une économie de marché à orientation socialiste.



Le chef du gouvernement vietnamien a également mis l’accent sur six tâches clés : l’économie, les affaires étrangères, la défense et la sécurité nationales, la culture, l’équité sociale et l’édification du Parti.



Il a également défini 12 groupes de tâches et de solutions principales pour atteindre les objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère, ainsi que trois avancées stratégiques. Le Vietnam observe attentivement les dernières avancées théoriques et pratiques de la Chine et s’inspire de leur expérience, a-t-il déclaré.



Partageant les opinions du Premier ministre Pham Minh Chinh, Wang Huning a salué les réalisations et les importantes innovations théoriques du Vietnam sur le socialisme et son chemin vers le socialisme, notamment l’intégration du marxisme à la réalité vietnamienne.



Le dirigeant chinois a exprimé son admiration pour les récents progrès considérables du Vietnam en matière de réforme, qui se sont traduits par une croissance économique rapide et une amélioration significative du niveau de vie de la population.



Il a également présenté les récentes innovations théoriques du PCC concernant l’intégration du marxisme à la pratique et à la tradition culturelle remarquable, ainsi que sa «stratégie des quatre globaux» et «cinq en un», soulignant les profondes similitudes entre les systèmes théoriques des deux pays sur la voie vers le socialisme.



Le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois a exprimé son souhait de renforcer les échanges et de partager les expériences afin de soutenir la cause de l’édification du socialisme dans chaque pays. – VNA/VI