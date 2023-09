Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président de la 78e session de l’AG de l'ONU

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré mercredi après-midi, 20 septembre (heure locale), le président de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, à New York, aux États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutient le rôle central des Nations Unies dans le système de gouvernance mondiale, pour répondre aux énormes défis communs actuels, et que le Vietnam s'engage à contribuer positivement aux priorités importantes de la 78ème Assemblée générale, notamment la consolidation de la paix via le renforcement de la confiance, la promotion de la coopération, la réduction des tensions entre les grands pays, la promotion de la solidarité, le multilatéralisme, la réforme des institutions financières internationales vers plus d'équité, la détermination à réaliser les objectifs de développement durable (ODD), pour les intérêts du peuple et ne laisser personne de côté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que pour résoudre les défis actuels, une approche globale, impliquant tous les peuples, était nécessaire. Sur cette base, le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam soutenait et était déterminé à mettre en œuvre les ODD et à répondre au changement climatique, notamment les efforts visant à mettre en œuvre les engagements visant à ramener les émissions nettes à « zéro » d'ici 2050.

En outre, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam a adopté le Plan énergétique VIII avec des engagements forts en faveur du développement énergétique durable et annoncera bientôt un plan visant à mobiliser des ressources pour déployer le Partenariat public pour la transformation de l'énergie (JETP).

Il a partagé l'histoire du Vietnam surmontant la guerre et les difficultés pour se transformer, développer et éliminer la pauvreté, ainsi, dans le contexte d'instabilité actuelle de la sécurité alimentaire dans le monde le Vietnam assure toujours ses exportations de riz, contribuant ainsi à stabiliser la sécurité alimentaire mondiale.

Le président de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Dennis Francis, a hautement apprécié les relations ONU-Vietnam, se disant très impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, appréciant son rôle actif, dynamique et positionnel, ainsi que la position croissante du Vietnam, notamment sa participation aux forces de maintien de la paix de l'ONU.

M. Dennis Francis a déclaré que le Vietnam avait de nombreuses réalisations pour sortir la population de la pauvreté et développer le pays, qui peuvent être partagées avec le monde pour promouvoir la coopération dans la mise en œuvre des ODD, la réponse au changement climatique et la sécurité alimentaire.



Le président de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU a convenu de coopérer avec le Vietnam pour promouvoir le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et du multilatéralisme.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité M. Dennis Francis à se rendre prochainement au Vietnam.