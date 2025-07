Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président cubain Miguel Diaz Canel

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain Miguel Diaz Canel. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain Miguel Diaz Canel à Rio de Janeiro le 6 juillet après-midi (heure locale), en marge du sommet élargi des BRICS.

Dans une atmosphère amicale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé le soutien constant du Parti, du gouvernement et du peuple vietnamiens à Cuba, proposant aux États-Unis de mettre fin à l'embargo et de retirer Cuba de la liste des pays considérés comme soutenant le terrorisme.

Le premier secrétaire du PCC et président cubain Miguel Diaz Canela exprimé sa profonde gratitude pour la solidarité et le précieux soutien du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du peuple vietnamiens à Cuba.

Il a souligné l'importance historique de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm à Cuba en 2024, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.

Il a salué et hautement apprécié la présence et le bon fonctionnement des entreprises vietnamiennes qui coopéraient dans les domaines des affaires et des investissements à Cuba, affirmant que Cuba était toujours soucieux de créer des conditions favorables au développement et à l'expansion des activités commerciales et d'investissement des entreprises vietnamiennes à Cuba, au bénéfice des deux parties.

Les deux parties ont convenu de continuer à intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de déployer régulièrement des mécanismes de dialogue et de coopération bilatéraux, notamment des consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, le Comité intergouvernemental, l'atelier théorique entre les deux Partis et le Dialogue sur la politique de défense, afin d'examiner et de promouvoir la mise en œuvre effective des accords de coopération.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination dans la mise en œuvre des diverses activités célébrant le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (2 décembre 1960 - 2 décembre 2025), l'Année de l'amitié Vietnam-Cuba, et de contribuer à sensibiliser les jeunes générations des deux pays à la tradition d'amitié et de solidarité particulière entre les deux peuples.

Les deux dirigeants ont également discuté de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant d'une étroite coordination au sein d'instances multilatérales telles que les Nations Unies, le Mouvement des pays non alignés (MNA), la Coopération Sud-Sud et le Forum pour la coopération Asie de l'Est-Amérique latine (FEALAC).

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis à Cuba l'invitation du président Luong Cuong à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra à Hanoï en octobre 2025. -VNA/VI