Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président burundais Évariste Ndayishimiye

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré ce vendredi 4 avril à Hanoi le président burundais Évariste Ndayishimiye, en visite officielle au Vietnam du 3 au 6 avril 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les réalisations importantes que le pays et le peuple burundais ont accomplies sous la direction du président Évariste Ndayishimiye et a exprimé son soutien au Burundi pour mettre en œuvre avec succès le Plan national de développement dans le but de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060.

Le président burundais s’est réjoui d’être témoin des réalisations exceptionnelles et historiques du Vietnam après près de 40 ans de mise en oeuvre du Renouveau (Doi Moi). Il a hautement apprécié et félicité le gouvernement vietnamien pour ses récents résultats en matière de gestion socio-économique, contribuant à la mise en œuvre réussie des objectifs fixés et à l'amélioration croissante de la vie de la population.

Il a affirmé que le Vietnam était un ami proche et un partenaire de confiance du Burundi dans la région asiatique. Il a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour son leadership fort et son engagement dans la promotion des relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président burundais Évariste Ndayishimiye, en visite officielle au Vietnam du 3 au 6 avril 2025. photo: VNA

Il a hautement apprécié les activités et les contributions pratiques de Lumitel Telecommunications Joint Venture, affirmé son soutien aux opérations efficaces de Lumitel et a souhaité que Lumitel étende la couverture 5G au Burundi.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux ; renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement, de science et de technologie, élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que l'agriculture, l'exploitation minière, le tourisme, la construction d'infrastructures, les matériaux de construction, l'hydroélectricité...

Sur la base de l'expérience d'intégration internationale de près de 40 ans du Doi Moi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam était prêt à partager son expérience avec le Burundi dans des domaines d'intérêt et de force mutuels tels que l'élaboration de politiques d'innovation, l'intégration internationale, l'industrialisation, le développement agricole, l'expérience de production, l'élevage, l'éducation et la formation.

Les deux dirigeants ont salué la signature du Protocole d'accord sur la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et de l'accord-cadre sur la coopération entre les deux gouvernements, et ont affirmé que les agences des deux pays continueraient à négocier activement pour signer prochainement davantage de documents visant à perfectionner le cadre juridique, créant ainsi des conditions favorables à la promotion de la coopération bilatérale.

En outre, les deux parties doivent renforcer la compréhension mutuelle, coopérer en matière de formation, échanger et connecter les personnes et les entreprises pour échanger des informations sur la culture, les gens, les pratiques commerciales, les opportunités de coopération, etc. afin de créer une prémisse pour promouvoir la coopération économique bilatérale.

En ce qui concerne la coopération multilatérale, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et de soutenir mutuellement leurs positions sur les questions régionales et internationales dans les forums et organisations internationaux, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans chaque région et dans le monde.

En conséquence, Pham Minh Chinh a demandé au Burundi de soutenir la position de l'ASEAN sur la résolution des différends maritimes par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) et les efforts de l'ASEAN pour faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable. -VNA/VI