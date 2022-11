Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président américain Joe Biden

Le 12 novembre, dans le cadre des 40e et 41e Sommets de l'ASEAN et Sommets connexes à Phnom Penh, au Cambodge, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un échange avec le président américain Joe Biden.

Les deux dirigeants ont affirmé accorder une haute priorité au partenariat intégral entre les deux pays, convenu de renforcer les échanges et le dialogue à tous les niveaux. Ils se sont engagés à se coordonner pour bien préparer le prochain appel téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le président américain Joe Biden.

Le président Joe Biden a proposé d'utiliser efficacement les opportunités de coopération pour approfondir les relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines mutuellement avantageux, en apportant des contributions positives à la paix et à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les invitations du secrétaire général Nguyen Phu Trong et du président Nguyen Xuan Phuc au président américain Joe Biden à se rendre au Vietnam. L’invitation a été acceptée.-VNA/VI