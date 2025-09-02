Le PM Pham Minh Chinh rencontre le premier secrétaire du PCC et président cubain

Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam et de sa participation aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel, a eu une entrevue le 2 septembre à Hanoï avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement vietnamien a adressé un chaleureux accueil à son hôte, affirmant que le Vietnam chérit toujours l'amitié spéciale Vietnam–Cuba, symbole exemplaire des relations internationales, bâtie et préservée par de nombreuses générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.

Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant de Cuba durant la lutte pour l'indépendance comme dans l'œuvre de construction et de défense nationale d'aujourd'hui.

Le Premier ministre s'est félicité des résultats positifs obtenus lors des rencontres de Miguel Díaz-Canel avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et le président Luong Cuong, soulignant que le Vietnam suit de près la situation de Cuba et partage ses difficultés actuelles.

Pour sa part, le président cubain a adressé ses félicitations chaleureuses au gouvernement et au peuple vietnamiens à l'occasion de la Fête nationale. Il a rappelé ses souvenirs lors de visites précédentes au Vietnam et s'est dit impressionné par les acquis socio-économiques et diplomatiques du pays, ainsi que par l'atmosphère vibrante des célébrations du 2 septembre. Il a affirmé que ces succès étaient une source d’encouragement pour la révolution cubaine.

Miguel Díaz-Canel a souligné que les échanges réguliers de visites et de contacts à tous les niveaux avaient renforcé les relations bilatérales spéciales Vietnam-Cuba. Il a réaffirmé la volonté de Cuba de développer l'amitié spéciale et la coopération intégrale avec le Vietnam, notamment à travers le partage d'expériences acquises dans le processus de Renouveau du Vietnam et dans la mise à jour du modèle socio-économique de Cuba.

Il a remercié le gouvernement et le peuple vietnamien pour leur soutien, qui a permis à Cuba de surmonter les difficultés liées au blocus et au contexte international complexe.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam continuerait à apporter un appui concret à Cuba, en particulier par des projets agricoles destinés à renforcer la sécurité alimentaire, ainsi que dans les domaines de l'énergie et de la biotechnologie. Il a salué les efforts des deux parties pour mettre en œuvre les accords de haut niveau conclus, notamment lors de la visite du secrétaire général et président Tô Lâm à Cuba en septembre 2024. Il a proposé de nouvelles mesures pour approfondir la coopération, sur la base de compréhension, de partage et de développement conjoint.

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA

Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de renforcer la coordination pour mettre en oeuvre efficacement les mécanismes bilatéraux comme la Commission intergouvernementale Vietnam-Cuba, les consultations politiques entre ministères des Affaires étrangères, le dialogue de défense et la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cubain de l'Intérieur.

Il a également proposé à Cuba de prêter attention et de mettre en place des mécanismes ainsi que des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes de mener des affaires à Cuba, tout en promouvant les formes de coentreprises et de partenariats entre les entreprises des deux pays.

Ils se sont engagés à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, à mettre en oeuvre régulièrement les activités de coopération culturelle et les échanges entre les peuples, notamment dans le cadre de l'"Année d'amitié Vietnam-Cuba 2025". Les deux parties renforceront également leur coordination au sein des forums multilatéraux et organisations internationales dont les deux pays sont membres.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chính a transmis les salutations au leader révolutionnaire Raúl Castro et aux hauts dirigeants cubains, ainsi qu'une invitation au Premier ministre Manuel Marrero Cruz à effectuer une visite officielle au Vietnam à temps opportun. -VNA/VI