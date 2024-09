Le PM Pham Minh Chinh rencontre le plus haut dirigeant du Laos

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, Thongloun Sisoulith, en visite d’État au Vietnam. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 10 septembre à Hanoï une entrevue avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, Thongloun Sisoulith, en visite d’État au Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien a souligné l'importance de la visite du dirigeant laotien dans son pays, la qualifiant comme une étape importante dans les relations bilatérales qui contribuait à approfondir davantage la grande solidarité Vietnam-Laos, apportant ainsi la prospérité aux deux pays et bénéficiant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie face au développement incessant des relations bilatérales et sont parvenus à un consensus élevé sur l'orientation de la coopération bilatérale dans les temps à venir. Ils ont souligné la nécessité de continuer à travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre les accords de haut niveau et les résultats de la 46e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Laos ainsi que la visite d'État au Laos du président To Lam, ainsi que les programmes de coopération entre des ministères, secteurs et localités des deux pays.

Les deux dirigeants sont convenus d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité en tant que piliers importants des liens bilatéraux, de renforcer l'efficacité des relations économiques et commerciales et de faciliter davantage les investissements et les affaires des entreprises des deux pays.

Ils se sont engagés à ce que les deux pays continuaient de se soutenir mutuellement dans l’édification d'une économie indépendante et autonome tout en faisant progresser l'intégration internationale et en renforçant davantage la connectivité entre les économies vietnamienne et lao ainsi qu'entre les trois économies du Vietnam, du Laos et du Cambodge, en particulier la connectivité dans les institutions, la finance, les infrastructures de transport, l'énergie, les télécommunications et le tourisme.

Ils ont également convenu de concentrer leurs efforts sur l'élimination des obstacles à la mise en œuvre de projets communs clés et d'encourager la coopération éducative, culturelle, touristique, bancaire, professionnelle et les échanges entre les peuples.

Face au contexte d'évolutions complexes de la situation internationale et régionale, les deux parties sont convenues d'échanger régulièrement des expériences et des informations, de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux, notamment au sein de l'ASEAN, de l'ONU et des mécanismes sous-régionaux.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam continuerait à se coordonner et à faire tout son possible pour aider le Laos à remplir ses lourdes missions internationales en 2024, y compris la présidence de l'ASEAN.

Le dirigeant laotien a profité de l'occasion pour exprimer ses sincères condoléances aux habitants des localités touchées par le super typhon dévastateur Yagi, notant sa conviction que sous la direction du Parti et du gouvernement vietnamiens, le peuple vietnamien surmonterait des difficultés et reviendrait à une vie normale. - VNA/VI