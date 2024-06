Le PM Pham Minh Chinh rencontre le dirigeant chinois Xi Jinping

Le 26 juin, à Pékin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

Cette entrevue était inscrite dans le cadre du voyage d’affaires du dirigeant vietnamien pour participer à la 15e Réunion annuelle des nouveaux champions, également connue sous le nom du Forum d'été de Davos, dans la ville chinoise de Dalian, et mener des activités de travail en Chine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le développement de relations stables, durables et à long terme avec la Chine était une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier rang dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine tenait en haute estime ses relations avec le Vietnam et les considérait toujours comme une direction prioritaire dans sa politique étrangère de voisinage. Il a affirmé son soutien au Vietnam dans la défense de l'indépendance et de la dignité nationales, ainsi que son soutien ferme au Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du PCV, organiser avec succès le 14e Congrès national du PCV, et construire avec succès le socialisme conformément à la situation nationale.

Les deux parties ont convenu de continuer à concrétiser les perceptions communes de haut niveau, en particulier la Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de l'approfondissement et de l'élévation du partenariat de coopération stratégique intégral, la construction d'une communauté de destin de portée stratégique.

Xi Jinping a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance politique, de maintenir les échanges réguliers de haut niveau, de promouvoir le mécanisme du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, d’intensifier les échanges entre les deux Partis et la coopération entre les ministères et secteurs importants tels que la diplomatie, la défense, la police..., d’améliorer l'efficacité de la coopération substantielle, ainsi que les échanges entre les peuples, en particulier les jeunes, de mieux contrôler et résoudre les désaccords, de bien se coordonner dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi au développement régional et mondial.

Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties coopèrent pour construire de grands projets hautement symboliques, efficaces et durables. Il a également suggéré d’accélérer la connectivité des infrastructures de transport, en particulier en ce qui concerne les chemins de fer, les routes et les postes frontaliers dans le cadre de la connectivité de « Deux corridors, une ceinture » avec « Ceinture et Route ». Il a déclaré saluer l’augmentation des investissements chinois de haute qualité au Vietnam. En outre, il a proposé que la Chine crée des conditions favorables pour que les marchandises vietnamiennes soient acheminées vers l'Asie centrale et l'Europe via la Chine. Il a par ailleurs déclaré que le Vietnam soutenait la candidature de la Chine à l'adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), suggérant que les deux parties poursuivent les discussions à ce sujet.

Le chef du gouvernement a proposé que les deux parties favorisent la coopération décentralisée pour en faire un nouveau moteur de croissance, mènent des recherches pour construire des zones pilotes de coopération économique transfrontalière, élargissent la coopération économique frontalière, construisent des postes frontaliers intelligents, renforcent la coopération financière, bancaire, éducative, de santé...

Appréciant les propositions de coopération du Premier ministre vietnamien, le dirigeant chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine soutenait le Vietnam pour accélérer l'industrialisation et la modernisation du pays, travailler avec la Chine et d’autres pays pour construire des chaînes d'approvisionnement et de production stables et durables dans la région et dans le monde. Il a déclaré espérer que les deux parties renforceraient leur coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et du tourisme, soulignant que la Chine était prête à accroître ses importations de produits de haute qualité en provenance du Vietnam. Il a également affirmé le soutien du gouvernement chinois au renforcement des investissements par les entreprises chinoises au Vietnam, en particulier dans les secteurs de haute technologie et émergents.

Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun, convenant de contrôler conjointement et de résoudre de façon satisfaisante les désaccords, de maintenir la paix et la stabilité en mer. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties mettent sérieusement en œuvre les perceptions communes de haut niveau et respectent les intérêts légitimes de chacune conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et ne laissent pas les désaccords en mer affecter les relations amicales entre les deux pays.-VNA/VI