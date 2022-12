Le PM Pham Minh Chinh rencontre la princesse et la présidente du Sénat de Belgique

Le Vietnam attache de l’importance et préconise de dynamiser sa coopération avec la Belgique, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa rencontre avec la princesse Astrid de Belgique, jeudi après-midi 15 décembre à Bruxelles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la princesse Astrid de Belgique. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à la princesse d’encourager les entreprises belges à promouvoir les activités commerciales et l’investissement au Vietnam.

La princesse Astrid a loué le développement des relations entre les deux pays, et apprécié les résultats des visites récentes du dirigeant vietnamien dans trois pays européens et sa participation au Sommet célébrant le 45e anniversaire de l'établissement des relations entre l’UE et l’ASEAN, avec la signature de nombreux documents notamment dans l’économie, le commerce, l’enseignement supérieur.

Les deux parties se sont réjouies des avancées dans les relations de coopération entre les deux pays, où le commerce et l’investissement constituent un pilier important.

A l’issue de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la princesse Astrid ont coprésidé le Forum d'affaires dans le but de connecter les investissements et la coopération commerciale entre les deux pays dans les domaines de la construction de ports maritimes, des énergies renouvelables et de la logistique.

Dans la soirée du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec la présidente du Sénat belge, Stephanie D’Hose, lors de laquelle il a affirmé la détermination à promouvoir et approfondir la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente du Sénat belge, Stephanie D’Hose. Photo: VNA



La présidente du Sénat belge a affirmé que cette visite du Premier ministre vietnamien en Belgique avait été couronné de succès, soulignant aussi son attention aux contenus économiques débattus lors de cette visite.

Les deux parties se sont félicitées des résultats positifs de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) après deux ans de sa mise en œuvre. Elles ont convenu de continuer à booster la coopération en matière d’investissement et de commerce, de faire face conjointement aux défis communs tels que la lutte contre les effets du changement climatique, en particulier dans le delta du Mékong.

A cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a proposé au Parlement fédéral de Belgique d’achever prochainement la ratification de l’accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA), et d’encourager la Commission européenne à lever le “carton jaune” imposé aux produits halieutiques vietnamiens.

Exprimant son impression devant l’Institut de microélectronique et composants (IMEC) en Flandre, il a proposé au Sénat belge de soutenir le Vietnam dans le développement d’un centre suivant ce modèle.

Il a également demandé à la présidente du Sénat belge de continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Belgique.

Il s’agissait de la dernière activité dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Belgique, mais aussi en Europe.