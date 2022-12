Le PM Pham Minh Chinh rencontre la présidente de la Chambre des représentants de Belgique

Dans le cadre de sa visite officielle en Belgique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 15 décembre (heure locale) la présidente de la Chambre des représentants belge Éliane Tillieux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente de la Chambre des représentants belge Éliane Tillieux. Photo : VNA

Elle a hautement apprécié la position du Vietnam, son rôle et ses réalisations en matière de développement socio-économique, et a souhaité renforcer la coopération pour répondre conjointement aux défis tels que le changement climatique, la sécurité et la sécurité énergétique.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération et l'échange de délégations, de se coordonner et se soutenir dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux ; de promouvoir le rôle de passerelle entre les groupes parlementaires d'amitié des deux pays.

Concernant l'économie et le commerce, Pham Minh Chinh a proposé au Parlement fédéral belge d'achever prochainement la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) ; de soutenir la Commission européenne (CE) pour retirer prochainement le "carton jaune" imposé pour les produits aquatiques vietnamiens ; de soutenir la recherche et le développement et de former des ressources humaines pour le Vietnam.

Pour sa part, Éliane Tillieux a hautement apprécié les efforts du Vietnam dans la transformation durable de la pêche ; a souligné que de nombreux investisseurs belges souhaitaient étendre leurs investissements au Vietnam.

Elle a partagé son intérêt pour la coopération agricole durable ; salué le renforcement de la coopération entre les deux parties pour répondre conjointement aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la sécurité alimentaire mondiale.

Concernant la réponse au changement climatique, le dirigeant vietnamien a demandé à la Belgique de continuer à soutenir le Vietnam en matière de finances et technologies pour développer les énergies renouvelables et la sous-traitance industrielle. La dirigeante belge a exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans la mise en œuvre des initiatives et engagements internationaux pour relever ensemble le défi du changement climatique.

Pham Minh Chinh a suggéré que la Belgique continue de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne s'intègre avec succès et contribue au développement socio-économique de la Belgique.

Éliane Tillieux a affirmé accorder toujours un soutien favorable pour que la communauté vietnamienne continue à se développer. Elle a également exprimé son intérêt et son soutien pour la coopération décentralisée, le renforcement des activités culturelles et des échanges entre les deux peuples.