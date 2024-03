Le PM Pham Minh Chinh rencontre la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande

La gouverneure générale a déclaré que la visite du Premier ministre était importante alors que les deux pays célébreront le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025, et a exprimé sa conviction que la visite sera couronné de succès, contribuant au renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande.

Elle a également salué le rôle et la position importants du Vietnam dans la région, en particulier au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), affirmant que la Nouvelle-Zélande considère toujours le Vietnam comme un partenaire crucial dans la région.

Le chef du gouvernement vietnamien a transmis au gouverneur général les salutations du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et d’autres dirigeants vietnamiens de haut rang.

Informant la gouverneure générale des résultats de ses discussions avec son homologue néo-zélandais Christopher Luxon plus tôt dans la journée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les relations bilatérales s’étaient développées de manière intensive, étendue et substantielle au cours des cinq dernières décennies, en particulier après l’établissement du partenariat stratégique en 2020.

Il reste suffisamment de marge pour que les deux parties renforcent leur partenariat stratégique, dans l’intérêt de leur peuple et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région, a-t-il poursuivi.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer et d’approfondir les relations dans tous les domaines, d’intensifier les échanges entre les peuples, de faire progresser le rôle des associations d’amitié des deux pays et d’envisager la reprise des vols directs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné six domaines de coopération, à savoir l’échange de délégations de haut rang et la mise en œuvre de mécanismes de coopération bilatérale, le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, l’économie verte, le développement durable et la protection de l’environnement, les échanges culturels, et la coopération en matière de travail.

Il a suggéré que la Nouvelle-Zélande continue de créer des conditions faborables permettant à la communauté vietnamienne d’y vivre et étudier, et de servir de pont entre les deux pays.

La gouverneure générale a affirmé son soutien à la communauté vietnamienne et a salué les contributions de la communauté vietnamienne au développement de la Nouvelle-Zélande.

Les deux parties ont également convenu de maintenir leur étroite coordination et leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux. – VNA/VI