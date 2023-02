Le PM Pham Minh Chinh rencontre la diaspora vietnamienne à Singapour

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré la communauté vietnamienne à Singapour peu après leur arrivée dans la cité-État pour une visite officielle du 8 au 10 février, alors que les deux pays s’orientent vers une coopération renforcée dans l’économie verte et numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse lors de la rencontre avec communauté vietnamienne à Singapour, le 8 février 2023. Photo: VNA

Les relations entre les deux pays se sont développées de manière globale dans tous les domaines, a-t-il indiqué lors de la rencontre avec le personnel des organes de représentation du Vietnam et les représentants de la communauté vietnamienne à Singapour.



Les deux pays sont liés par une grande confiance politique; la coopération en matière d’économie, d’éducation et de formation sont des piliers importants et très efficaces des relations bilatérales, a-t-il fait savoir.



Plus récemment, depuis leur prise de fonction à la tête des deux gouvernements, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lee Hsien Loong se sont rencontrés à quatre reprises.



En 2022, le commerce bilatéral a atteint 9,1 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 11,6%. Singapour a été le 5e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et son 15e partenaire commercial dans le monde. Jusqu’en juin 2022, les capitaux singapouriens enregistrés au Vietnam ont atteint environ 70 milliards de dollars, faisant de Singapour le deuxième investisseur étranger au Vietnam.



Ma visite à Singapour vise à poursuivre la consolidation, la culture et l’approfondissement du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, y compris la promotion de la coopération dans la transformation numérique et verte, le développement de l’économique verte, de l’économie circulaire, a-t-il fait savoir.



Le chef du gouvernement vietnamien a également déclaré que le Vietnam continue à mettre en œuvre sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification, de multilatéralisation, être un bon ami, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale.



En 1986, le Vietnam s’est engagé dans une politique de rénovation. Après 36 ans, l’échelle de l’économie vietnamienne est passée de 4 milliards de dollars à plus de 400 milliards de dollars, et le revenu par habitant du pays, de 100 dollars à environ 4.000 dollars par an.



La position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale s’affirment de plus en plus, notamment dans ses relations avec les grands pays, a-t-il déclaré.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l’Etat vietnamiens considèrent toujours la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, y compris à Singapour, comme la partie indissociable du bloc de grande union nationale, l’un des moteurs du développement du pays.



Il a exprimé sa fierté envers la communauté vietnamienne à Singapour, forte de plus de 15.000 personnes, l’exhortant à se développer plus vigoureusement, à observer les lois du pays d’accueil, à préserver l’identité culturelle et la tradition du peuple vietnamien, et à servir de pont d’amitié entre les deux pays, et à contribuer à l’édification de Singapour et du Vietnam de plus en plus riches et puissants.