Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré dimanche 10 mars le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime lors de la rencontre avec la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande. Photo : VNA

Lors de l’événement, il a informé la communauté vietnamienne de la situation du pays, soulignant que grâce à de grands efforts, le Vietnam n’a jamais eu une œuvre, un potentiel, une position et un prestige aussi importants qu’aujourd’hui.

Le chef du gouvernement a remercié la communauté vietnamienne d’avoir toujours gardé la patrie dans son cœur et a souligné que le Parti et l’État considéraient toujours les Vietnamiens d’outre-mer, y compris ceux de Nouvelle-Zélande, comme une partie intégrante de la nation.

Il a souligné que la communauté a un rôle important à jouer dans le renforcement des relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, qui n’ont cessé de se développer au cours des dernières décennies, avec des échanges commerciaux bilatéraux atteignant 1,3 milliard de dollars en 2023, et la Nouvelle-Zélande apportant son soutien au Vietnam dans divers domaines, de l’éducation et de la formation à l’égalité des sexes et au développement.

Il a demandé à les Vietnamiens résidant en Nouvelle-Zélande de promouvoir la solidarité pour construire une communauté forte et développée, promouvoir la fierté nationale, s’intégrer activement dans la société de leur pays de résidence, respecter les lois et contribuer au développement local.

En outre, il les a exhortés à préserver la tradition culturelle et la langue vietnamienne et à mener des activités plus pratiques pour contribuer à la construction de la patrie.



Il a exprimé son espoir que la communauté vietnamienne à l’étranger et en Nouvelle-Zélande en particulier se joindra aux efforts du Parti, de l’armée et du peuple pour concrétiser l’objectif fixé de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Les Vietnamiens d’outre-mer, pour leur part, ont exprimé leur joie et leur fierté pour le développement de leur patrie ainsi que pour les liens solides entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, et ont souligné que le Parti et l’État ont une affection particulière pour la communauté, avec la Loi foncière amendée, la Loi sur le logement et la Loi sur le commerce immobilier qui leur créent des opportunités de posséder des maisons dans leur pays d’origine.

Ils ont dit espérer que les gouvernements des deux pays poursuivront les négociations et promouvront la mise en œuvre d’accords afin que les produits vietnamiens puissent pénétrer plus profondément sur le marché néo-zélandais.

En outre, ils ont souligné plusieurs goulets d’étranglement dans les procédures administratives au Vietnam, en particulier celles juridiques liées aux étrangers et aux Vietnamiens d’outre-mer, tout en recommandant aux gouvernements des deux pays d’assouplir la politique de visas pour créer des conditions plus favorables permettant aux citoyens d’améliorer les échanges et leurs compréhensions mutuelles.

Le Vietnam devrait avoir des politiques pour soutenir les organisations et les individus qui s’engagent dans le travail de préservation et de promotion de l’identité culturelle nationale dans les pays étrangers, ont-ils ajouté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le gouvernement vietnamien travaillait sur les recommandations mentionnées ci-dessus, notamment le renouvellement de la politique de visas, la mise en place de mécanismes pour attirer et faciliter les conditions de retour des Vietnamiens d’outre-mer pour travailler, et des mesures pour préserver l’identité culturelle.

Il a ajouté qu’il demanderait à la Nouvelle-Zélande de considérer et de reconnaître la communauté vietnamienne en tant que groupe ethnique minoritaire.

Plus de 10.000 Vietnamiens vivent et travaillent en Nouvelle-Zélande. Ils ont grandement contribué aux relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Beaucoup ont construit des carrières réussies dans les affaires et la recherche scientifique. – VNA/VI