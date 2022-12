Le PM Pham Minh Chinh rencontre des Vietnamiens en Belgique

Vue de la rencontre. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Belgique, dans la soirée du 13 décembre (heure locale), dans le cadre de sa visite dans ce pays européen.

Saluant les réalisations de la communauté vietnamienne en Belgique et ses contributions au développement du pays hôte, le chef du gouvernement a déclaré que la communauté était devenue un pont reliant les deux pays, contribuant de manière significative à l’amitié bilatérale.

A cette occasion, le Premier ministre a informé la diaspora des réalisations les plus dignes de fierté du pays, notamment après 35 ans de mise en œuvre du Doi moi (Renouveau).

Le chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), également l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, a déclaré que la communauté vietnamienne en Belgique, forte de plus de 13.000 personnes, pour la plupart des intellectuels, était bien intégrée dans la société belge et recevait une évaluation positive de la part des autorités locales. Elle se tourne toujours vers le Vietnam à travers des soutiens aux victimes des intempéries et de l'agent orange...

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert à la communauté vietnamienne en Belgique un ensemble de livres au service de l’enseignement de la langue vietnamienne.