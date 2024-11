Le PM Pham Minh Chinh rencontre des représentants de principaux groupes économiques brésiliens

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) a reçu José Serrador, vice-président mondial du constructeur aéronautique brésilien Embraer. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, le 17 novembre (heure locale) à Rio de Janeiro, des dirigeants de quatre groupes brésiliens de premier rang, dans le cadre de sa participation au Sommet du G20 et aux activités bilatérales au Brésil.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu José Serrador, vice-président mondial du constructeur aéronautique brésilien Embraer, le troisième plus grand constructeur d'avions commerciaux du monde, qui a affirmé sa volonté de promouvoir une coopération globale avec le Vietnam.

Embraer a une stratégie et des engagements pour coopérer avec le Vietnam dans les temps à venir, en particulier dans l'exploitation de vols de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, Con Dao... et dans la présentation de ses produits au Salon international de la défense 2024 au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam menait des études pour exploiter de nouveaux espaces de développement, notamment l'espace extra-atmosphérique, l'espace souterrain et l'espace marin. Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer le secteur aéronautique, souhaitant devenir un centre de transit aérien et promouvoir la coopération avec des partenaires, dont Embraer.

Il a proposé de construire des centres de formation des ressources humaines et des centres de garantie ; de renforcer la coopération en matière de transfert de technologie et d'exploitation d'aéroports et dans d'autres domaines tels que le commerce de la défense, le sauvetage...

Le chef du gouvernement vietnamien a reçu Celso Nunes, directeur de l'innovation du Groupe Alterosa, spécialisé dans la fourniture de solutions de paiement et de produits de carte de paiement, de cartes à puce et de services de technologie financière.

Le dirigeant du groupe a hautement apprécié le potentiel de coopération avec le Vietnam et annoncé l'orientation de coopération avec les partenaires vietnamiens, notamment dans le domaine de produits de carte.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé qu'Alterosa élargisse sa coopération avec le Vietnam, en particulier dans les domaines de la sécurité numérique et des solutions technologiques d'authentification de carte intelligentes, contribuant ainsi à la construction d'infrastructures numériques, à la promotion de l'économie numérique, du gouvernement numérique, des citoyens numériques et aussi dans le développement des domaines de l'intelligence artificielle, du cloud computing, de l'Internet des objets. Il a demandé une coopération avec le Centre national d'innovation du Vietnam pour favoriser l’innovation.

Le chef du gouvernement vietnamien a rencontré Marcio Rodrigues, PDG de JBS, société mère de SEARA, l'un des principaux producteurs de viande, avec la plus grande production industrielle de poulet au Brésil.

Marcio Rodrigues a hautement apprécié l'opportunité d'investissement et de coopération commerciale avec le Vietnam malgré la distance géographique entre les deux pays. Il a déclaré que JBS avait coopéré avec de nombreux partenaires vietnamiens, souhaitait choisir le Vietnam comme zone stratégique pour servir la région asiatique, notamment dans les domaines de l'abattage d’animaux et de volailles, de l'industrie laitière, du tannage du cuir...

Pham Minh Chinh a demandé aux dirigeants de la société de venir bientôt au Vietnam pour sonder les opportunités de coopération, examiner pour l’élargissement de la chaîne d'approvisionnement et l’investissement dans des usines au Vietnam dans les domaines du tannage du cuir, de la production, de la transformation et de l'exportation de viande de bétail et de volaille.

Le chef du gouvernement vietnamien a reçu Roger Zen, PDG du groupe Oceanside One Trading, groupe commercial leader en Amérique, dont le siège se trouve aux États-Unis, opérant principalement dans le domaine du pétrole et du gaz, les pneus, les engrais, l'azote... avec de nombreuses filiales au Brésil.

Le groupe a signé un accord de coopération pour exporter des produits de pneumatiques automobiles avec une filiale du Groupe des produits chimiques du Vietnam pour une valeur totale de 120 millions de dollars.

Il a hautement apprécié le potentiel de coopération avec le Vietnam, souhaitant continuer à acheter davantage de marchandises vietnamiens et à vendre davantage de marchandises sur ce marché, ce qui permettra d'augmenter le chiffre d'affaires commercial entre le groupe et le Vietnam de 15 à 20 % chaque année.

Pham Minh Chinh a souhaité que le groupe promeuve la coopération commerciale et les investissements, en apportant de plus en plus de produits et de biens vietnamiens aux consommateurs mondiaux et en permettant au Vietnam de participer davantage à la chaîne d'approvisionnement mondiale ; à exploiter efficacement le marché de plus de 200 millions de personnes au Brésil et de plus de 100 millions de personnes au Vietnam.

Le Premier ministre a demandé aux deux groupes JBS et Oceanside One Trading de soutenir la promotion des négociations sur un accord de libre-échange de nouvelle génération entre le Vietnam et le Marché commun sud-américain (Mercosur) et avec le Brésil, ainsi que d'autres accords de protection des investissements.

Le dirigeant vietnamien a également affirmé que le Vietnam était en train de développer fortement sa flotte maritime et construire de grands ports de transbordement pour combler l'écart géographique entre les deux pays.- VNA/VI