Le PM Pham Minh Chinh rencontre des représentants de la communauté vietnamienne au Qatar. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré jeudi soir 30 octobre des représentant de l'ambassade du Vietnam et de la communauté des Vietnamiens au Qatar, juste après son arrivée à Doha pour une visite officielle dans ce pays du Moyen-Orient.

Le chef du gouvernement a apprécié les contributions de la communauté vietnamienne à la Patrie et salué les réalisations qu'elles ont obtenues ces derniers temps.

Il a déclaré que le Parti et l'État considèrent les Vietnamiens d'outre-mer comme une partie inséparable de la nation.

Partageant les difficultés rencontrées par la communauté vietnamienne, en particulier pendant la pandémie de COVID-19 et les impacts des conflits et des incertitudes dans la région, Pham Minh Chinh s'est dit heureux de voir que la communauté, avec sa détermination, son autonomie, sa résilience et sa solidarité, a surmonté les défis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté que les relations entre le Vietnam et le Qatar et d'autres pays du Moyen-Orient se développent de manière fructueuse. Cependant, les relations économiques ne correspondent pas encore à celles politiques et diplomatiques, ainsi qu'au potentiel et aux aspirations de la population. Ainsi, au cours de ce voyage, lui-même et les dirigeants de ces pays ont discuté des moyens de promouvoir la coopération économique.

Le Premier ministre a également exprimé son espoir que les Vietnamiens au Qatar continueraient de maintenir leur solidarité, de se conformer aux lois locales, de préserver et promouvoir les valeurs culturelles du Vietnam. Il a exhorté l'ambassade à prendre soin et à renforcer les liens avec la communauté.

En outre, le Premier ministre a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de trouver des solutions pour résoudre rapidement les difficultés des travailleurs étrangers vietnamiens, et a demandé aux ministères concernés de négocier avec la partie qatarie pour établir des politiques de visas plus ouvertes pour les Vietnamiens.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Qatar Nguyen Huy Hiep, environ 450 Vietnamiens vivent et travaillent au Qatar, principalement dans les secteurs de la construction, des affaires et du pétrole et du gaz. -VNA/VI