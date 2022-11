Le PM Pham Minh Chinh rencontre des dirigeants thaïlandais et malaisien

A l’occasion de sa participation aux 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et Sommets connexes au Cambodge, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 11 novembre à Phnom Penh son homologue thaïlandais, Prayut Chan-o-cha, et le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Azhar Azizan Harun.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue thaïlandais, Prayut Chan-o-cha. Photo: VNA



Lors de leur rencontre, les Premiers ministres vietnamien et thaïlandais ont convenu d’organiser la quatrième réunion conjointe des Cabinets en 2023, à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Ils ont affirmé continuer à se soutenir et à s'entraider dans le processus de coopération et d’édification d’une sous-région du Mékong stable, pacifique et durable. Ils ont également décidé de promouvoir les liens entre les petites et moyennes entreprises des deux pays, de renforcer la coopération dans des domaines tels que la transformation numérique et l’économie circulaire… Ils ont été unanimes sur le renforcement de la solidarité et de l'unité au sein de l'ASEAN, ainsi que des échanges et consultations sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Lors de leur rencontre, les Premiers ministres vietnamien et thaïlandais ont convenu d’organiser la quatrième réunion conjointe des Cabinets en 2023, à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Ils ont affirmé continuer à se soutenir et à s'entraider dans le processus de coopération et d’édification d’une sous-région du Mékong stable, pacifique et durable. Ils ont également décidé de promouvoir les liens entre les petites et moyennes entreprises des deux pays, de renforcer la coopération dans des domaines tels que la transformation numérique et l’économie circulaire… Ils ont été unanimes sur le renforcement de la solidarité et de l'unité au sein de l'ASEAN, ainsi que des échanges et consultations sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.