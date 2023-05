Le PM Pham Minh Chinh rencontre des dirigeants du FMI et de l'OCDE

A l'occasion de sa participation au Sommet du G7 élargi à Hiroshima, au Japon, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le 20 mai la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva.



Face aux changements rapides de la situation du monde, le Premier ministre a plaidé pour une coopération plus efficace entre les deux parties. Pham Minh Chinh a proposé au FMI de fournir au gouvernement vietnamien des conseils en matière de gestion économique, de perfectionnement des outils et des politiques budgétaires et monétaires et de restructuration du secteur financier et bancaire.



Pour sa part, Kristalina Georgieva a apprécié la politique de gestion socio-économique du Vietnam, son contrôle rapide de l'épidémie de COVID-19 pour une réouverture rapide de l'économie.



Selon elle, l'économie vietnamienne devrait croître à un rythme de deux fois plus que la croissance économique mondiale. Elle a promis de soutenir et accompagner le Vietnam dans son processus de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Mathias Cormann, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Photo: VNA

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré Mathias Cormann, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



Il a suggéré aux deux parties de promouvoir la coopération afin de bien préparer la Conférence ministérielle du programme d'Asie du Sud-Est en 2023. Il a également émis l'espoir que l'OCDE créerait des conditions favorables pour que de nombreux coordonnateurs vietnamiens travaillent à son Secrétariat.



Le Secrétaire général de l'OCDE s'est engagé à continuer à promouvoir les échanges et la coopération avec le Vietnam, à soutenir la reprise et le développement économiques du Vietnam.



Mathias Cormann a émis son souhait que le Vietnam rejoigne l'initiative du Forum inclusif sur les approches d'atténuation des émissions de carbone (IFCMA) pour contribuer à l'élaboration d'une approche standard et intégrale de réduction des émissions de carbone au niveau mondial. -VNA.VI