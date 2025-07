Le PM Pham Minh Chinh rencontre des dirigeants de pays et d'organisations internationales à Rio de Janeiro

Le 6 juillet, en marge du Sommet élargi des BRICS à Rio de Janeiro, au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une série de rencontres avec plusieurs dirigeants de pays, ainsi que des représentants d'organisations internationales.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi, le chef du gouvernement vietnamien a salué les réalisations de l'Inde et son rôle croissant au sein des forums internationaux, notamment les BRICS. Narendra Modi a chaleureusement remercié le Premier ministre vietnamien, le qualifiant d'"ami proche de l'Inde".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Photo: VGP

En s'entretenant avec le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait de renforcer les relations bilatérales et lui a transmis une invitation à effectuer une visite officielle au Vietnam. Le président Bola Ahmed Tinubu a affirmé que le Vietnam était un partenaire prioritaire pour le Nigeria en Asie du Sud-Est. Les deux parties ont convenu d'intensifier la coopération économique, commerciale et d'investissement, explorant de nouveaux domaines tels que l'énergie, l'exploitation minière, l'utilisation durable des ressources, le développement des infrastructures et la lutte contre le changement climatique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la vice-présidente ougandaise Jessica Rose Epel Alupo. Photo: VGP

Lors de sa rencontre avec la vice-présidente ougandaise Jessica Rose Epel Alupo, Pham Minh Chinh a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance à l'amitié et à la coopération multiforme avec l'Ouganda, considéré comme l'un de ses partenaires prioritaires en Afrique.



La vice-présidente a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et exprimé le souhait d'approfondir la coopération multiforme entre les deux pays. Elle a proposé de donner la priorité à la coopération agricole, notamment dans la transformation des produits agricoles, du café et des ressources minières.

En rencontrant le premier vice-président du Sénat ouzbek Sodiq Solihovich Safoyev, le Premier ministre a exprimé son souhait de renforcer les relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et l'Ouzbékistan, tout en accueillant prochainement les dirigeants ouzbeks en visite au Vietnam.

Selon Sodiq Solihovich Safoyev, les deux parties devraient maintenir les échanges de haut niveau pour consolider et développer la coopération bilatérale. Il a également exprimé son désir de visiter prochainement le Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov. Photo: VGP

Lors de ses échanges avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov, les deux dirigeants ont réaffirmé les principes et orientations majeures visant à promouvoir et renforcer la coopération ainsi qu'à développer l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Ils ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les engagements et accords conclus lors de la récente visite du secrétaire général Tô Lâm en Russie, en augmentant les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux ; en promouvant la coopération économique et commerciale, l'investissement, les transports, le commerce électronique, la coopération dans le domaine du travail, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontreNgozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Photo: VGP

En outre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également rencontré Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), réitérant le soutien du Vietnam aux réformes visant à renforcer l'efficacité de l'OMC.

Ngozi Okonjo-Iweala a salué les performances économiques du Vietnam et son engagement en faveur du système commercial multilatéral.-VNA/VI