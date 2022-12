Le PM Pham Minh Chinh rencontre des dirigeants de l'organe législatif néerlandais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Première Chambre Jan Anthonie Bruijn et la présidente de la Deuxième Chambre Vera Bergkamp. Photo : VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 12 décembre à La Haye le président de la Première Chambre Jan Anthonie Bruijn et la présidente de la Deuxième Chambre Vera Bergkamp, lors de sa visite officielle aux Pays-Bas.

Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait renforcer le partenariat intégral avec les Pays-Bas dans tous les domaines ainsi que dans le cadre du partenariat stratégique sur le changement climatique et l'agriculture durable. Il a hautement apprécié l'intérêt et le soutien du Parlement néerlandais à la promotion d'une coopération multiforme avec le Vietnam.

Les dirigeants néerlandais ont hautement apprécié l'étroite coopération entre le Parlement néerlandais et l'Assemblée nationale du Vietnam ; déclaré soutenir le rôle du Vietnam en tant que pont pour promouvoir les relations entre le Parlement néerlandais et l’AIPA. Ils ont souligné la volonté de promouvoir la coopération entre les deux pays dans la réponse efficace au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, en particulier dans le delta du Mékong. Ils ont souligné que les entreprises des deux pays devaient tirer parti des opportunités offertes par l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA).

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a proposé au Parlement néerlandais de ratifier prochainement l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA), contribuant à créer des conditions favorables pour que les entreprises néerlandaises fassent des affaires et investissent au Vietnam ; d’encourager les entreprises néerlandaises à investir au Vietnam dans la transformation numérique, la transformation verte, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la réponse au changement climatique ; de proposer au Parlement néerlandais de soutenir la Commission européenne (CE) à supprimer prochainement le carton jaune concernant l'INN contre les produits aquatiques du Vietnam ; d’envisager de créer un Groupe des parlementaires d'amitié Pays-Bas-Vietnam pour renforcer la confiance et la compréhension entre les deux organes législatifs.

Pham Minh Chinh a partagé les efforts du gouvernement du Vietnam pour répondre au changement climatique, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités, la réforme de l’institution, l'investissement dans les infrastructures stratégiques, l'éducation et la promotion de la coopération internationale, y compris la coopération avec les Pays-Bas.

Les deux parties ont convenu de multiplier les échanges de délégations, notamment entre les commissions de l’organe législatif des deux pays pour échanger des informations et des expériences dans la législation et de la supervision des sujets d'intérêt commun. Ils se sont déclarés convaincus que les relations de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement des Pays-Bas se renforceraient, contribuant activement à promouvoir l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et les Pays-Bas.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement transmis aux

dirigeants néerlandais l'invitation à se rendre au Vietnam du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue .