Le PM Pham Minh Chinh rencontre de hauts dirigeants de R. de Corée, d'Inde et d'Espagne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec le président sud-coréen Lee Jae Myung. Photo: VNA

En marge du Sommet du G20 en Afrique du Sud, le matin du 22 novembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec le président sud-coréen Lee Jae Myung, le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

Lors de la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président sud-coréen Lee Jae Myung, les deux dirigeants se sont réjouis de la dynamique positive des relations bilatérales, qui ont enregistré de nombreux acquis importants dans tous les domaines, notamment depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de « Partenariat stratégique global ». Les accords de haut niveau conclus récemment ont été mis en œuvre de manière active et efficace.

Ils ont salué le succès de la visite historique du secrétaire général du Parti, To Lam, en République de Corée en août dernier, ainsi que la participation du président Luong Cuong à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en octobre 2025. Les deux parties ont convenu de poursuivre le renforcement de la confiance politique à travers l’intensification des échanges de délégations de haut niveau ; d’élargir la coopération substantielle dans les domaines de la défense et de la sécurité ; de promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement ; et de concrétiser la vision visant à faire de la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique un nouveau pilier du partenariat bilatéral. Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans les secteurs du travail, de la culture, du tourisme et des échanges entre localités.

Le président Lee Jae Myung a affirmé que le Vietnam était un partenaire important dans la mise en œuvre de la politique étrangère dans la région et prêt à accompagner le Vietnam dans la prochaine étape de son développement. Il a notamment souligné que la République de Corée encourageait activement les programmes de coopération dans le domaine du travail afin d’approfondir davantage la coopération bilatérale dans ce secteur.

Les deux parties se sont également engagées à intensifier leur coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. À ce titre, la République de Corée a affirmé son soutien et sa volonté de partager son expérience avec le Vietnam pour l’organisation réussie de l’Année APEC 2027.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l’invitation du secrétaire général du Parti To Lam et des dirigeants vietnamiens au président Lee Jae Myung pour effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam, à une date appropriée. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

Lors d’une rencontre bilatérale avec son homologue indien Narendra Modi, les deux dirigeants se sont félicités de la dynamique robuste du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde, soulignant l’immense potentiel inexploité pour approfondir cette coopération. Convenant de la nécessité de créer une percée dans les échanges économiques, commerciaux et d’investissement, les deux chefs de gouvernement ont également décidé d’élargir leur collaboration en matière de défense et de sécurité, tout en faisant de la science et de la technologie le pilier central de la relation bilatérale.

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a proposé d’intensifier les échanges de délégations de haut niveau et d’ouvrir davantage les marchés respectifs, évoquant la possibilité de conclure un accord commercial bilatéral.

Pham Minh Chinh a par ailleurs proposé au gouvernement indien d’encourager les grands groupes indiens à investir dans des projets de haute qualité au Vietnam, ciblant particulièrement les infrastructures, l’énergie verte et la logistique, et a suggéré la mise sur pied de groupes de recherche conjoints dans les domaines d’excellence de l’Inde.

En réponse, le Premier ministre Narendra Modi a apporté son soutien à ces initiatives, plaidant pour la facilitation des échanges commerciaux dans un contexte mondial incertain.

Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer leur coordination, leur consultation et leur soutien multuel au sein des forums multilatéraux tels que l’ONU et le Mouvement des non-alignés pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement de chaque région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ensuite rencontré le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Il a salué les progrès significatifs des relations bilatérales et exprimant le souhait d’accélérer les échanges de délégations, notamment ceux de haut niveau, la mise en œuvre de la Déclaration commune visant à élever les relations au niveau de Partenariat stratégique global.

Il a plaidé pour une application efficace de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) avec pour objectif de porter les échanges commerciaux au-delà de 8 milliards de dollars, tout en appelant à de nouveaux mécanismes de coopération dans les infrastructures, la ligne ferroviaire à grande vitesse, l’innovation et l’agriculture.

Le dirigeant vietnamien a également proposé d’examiner la signature d’un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires et de service, tout en demandant à Madrid de soutenir la ratification de l’accord de protection des investissements (EVIPA) et d’œuvrer auprès de la Commission européenne pour la levée du « carton jaune » sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Rappelant un excellent souvenir de sa visite au Vietnam en avril 2025, Pedro Sánchez a partagé cette vision, insistant sur le renforcement du commerce, de l’investissement, ainsi que des échanges culturels et sportifs pour rapprocher les deux peuples.

Enfin, les deux dirigeants ont convenu d’intensifier leur collaboration au sein des forums internationaux et ont échangé leurs vues sur diverses questions d’intérêt régional et mondial. -VNA