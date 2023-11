Le PM Pham Minh Chinh reçoivent des dirigeants de la BM et de la SFI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien considérait toujours la Banque mondiale (BM) et la Société financière internationale (SFI) comme des partenaires de développement très importants ayant soutenu et contribué activement au développement socio-économique du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, Manuela Ferro. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a reçu le 14 novembre à Hanoï Manuela Ferro, vice-présidente de la Banque mondiale (BM) pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, et Riccardo Puliti, vice-président de la Société financière internationale (SFI) pour l’Asie de l'Est et le Pacifique et John Gandolfo, vice-président de la SFI et leurs collègues au bureau de la BM, IFC au Vietnam.

Pham Minh Chinh a souhaité que la BM concentrait les ressources financières avec les taux d'intérêt les plus bas sur des projets potentiels clés et à grande échelle tels que les projets de transport et de développement urbain (autoroutes, infrastructures urbaines, les chemins de fer urbains, le train à grande vitesse...) ; de transformation numérique et énergétique (énergie éolienne, énergie solaire, transmission d’électricité), d’agriculture intelligente, à faibles émissions de carbone ; les projets pour répondre au changement climatique dans la région du delta du Mékong...

Manuela Ferro a estimé que le Vietnam avait obtenu d'excellents résultats en matière de développement socio-économique, tout en affirmant que la BM continuerait d'accompagner et de soutenir le Vietnam vers son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Les deux parties doivent redoubler d’efforts pour que la BM continue de contribuer aux réalisations du développement du Vietnam, a-t-elle ajouté.

Elle a hautement apprécié les engagements et les efforts du Vietnam en matière de développement durable et de réponse au changement climatique. La Banque mondiale coordonne activement avec les ministères et secteurs vietnamiens pour identifier les grands projets de coopération future, en particulier dans les transports, l’énergie, la transformation numérique, la réponse au changement climatique dans le delta du Mékong...

S'adressant aux dirigeants de la SFI, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que la SFI

continue de disposer de ressources et d'investissements importants pour devenir ainsi un pilier important de l'économie, en particulier dans les domaines émergents de haute technologie comme les puces semi-conductrices, les énergies propres, les véhicules électriques...

Les dirigeants de la SFI se sont engagés à continuer de soutenir le Vietnam en encourageant la croissance des entreprises privées vietnamiennes et en attirant les principaux investisseurs au Vietnam.

À ce jour, la

BM

s'est engagée à prêter environ 25 milliards de dollars au Vietnam pour mettre en œuvre plus de 170 projets dans les domaines des transports, de l'agriculture, du développement rural, de l'éducation et de la formation, de l'énergie, l’environnement, la santé...

Actuellement, des prêts engagées, selon la liste des projets financés par la BM ont atteint trois milliards de dollars. Des procédures sont en cours pour 29 projets avec un prêt total de la BM d'environ 2,4 milliards de dollars.